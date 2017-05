Vozy na elektřinu považují lidé spíše za výstřelek módy

Kutnohorsko - Automobily na elektřinu jsou mimo jiné kritizované pro svou vysokou cenu

Elektromobil Tesla u nabíjecí stanice v Humpolci na D1.Foto: Archiv

Ačkoliv je v současné době v celé České republice kolem padesáti oficiálních dobíjecích stanic pro elektromobily a něco málo přes stovku těch neoficiálních, obliba elektromobilů mezi běžnými spotřebiteli stoupá jen pomalu. Kutnohorsko není výjimkou. Většina lidí v automobilech na elektřinu vidí spíše módní výstřelek s nesmyslně vysokou pořizovací cenou.

RADNICÍM SE NEVYPLATÍ

Elektromobily, které nabízejí různí výrobci, netáhnou ale ani radnice. Ty si před nedávnem mohly elektromobily pořídit s podporou státu a jít tak příkladem dalším ekologicky smýšlejícím lidem. Radnicím by se ale podobný krok nevyplatil. Důvodem jsou hlavně peníze. „Abychom vyměňovali naše nová auta za jiná jen proto, že jsou ekologická, tak to by rozhodně nebylo pro město hospodárné," řekl starosta Votic Jiří Slavík. Jeho kolega z Vlašimi Luděk Jeništa by o ekologickém ježdění uvažoval pouze v případě, že by se týkalo městské hromadné dopravy. „Taková auta jezdí prakticky celý den. To se pak samozřejmě investice vyplatí," podotkl vlašimský starosta.

Elektromobily ale mají i své příznivce a zapálené nadšence. Někteří z nich se sdružují třeba v Asociaci pro elektromobilitu České republiky, na jejíchž webových stránkách lze nalézt mapu s oficiálními i neoficiálními dobíjejícími stanicemi pro elektromobily. V regionu jich je ale málo. Jedna se nachází v Polipsech na Kutnohorsku, kde lze elektromobil dobít v objektu bývalé školy. Zásuvky zde má na starosti Martin Vlk a zájemci si mohou zkusit přijet dobít i bez předchozího ohlášení

STANICE NA NÁMĚSTÍ

Další stanice pro elektromobily je pak v Cerhenicích na náměstí Míru. Slouží k dobíjení akumulátorů elektromobilů, případně plug-in hybridů, elektrokol, elektroskůtrů a jiných elektrických dopravních prostředků. „Je to samozřejmě taková třešnička na dortu, nicméně věříme, že do budoucna své využití jistě najde," uvedl starosta Marek Semerád a připomněl velký vliv tichého a bezvýfukového provozu elektromobilů na životní prostředí. Dobíjecí stanice je v Cerhenicích třetím rokem. Fronty aut u ní místní sice nevídají, ale využívaná je. Počet zájemců o dobití pomaloučku stoupá. (hak, red)

ANKETA: Co si myslíte o elektromobilech?

Lenka Pavlíčková, Blinka

Myslím, že automobily na elektřinu budou jen výstřelek. A to i vzhledem k jejich cenovým relacím i k času, který je třeba na jejich dobití. Není to reálné pro nás obyčejné lidi. Mít ale peníze, tak se tomu nebráním.

Lenka Loukotová, Radim

Automobil na elektřinu bych si rozhodně nekoupila. Podle mého názoru je to spíše současný výstřelek „módy".

Veronika Zikmundová, Benešov

Elektromotorku nebo elektromobil bych si zatím nekoupila, ale až budu stará, tak ano. Asi by to bylo to pravé pro mě, až zestárnu. Určitě to bude lepší, než jezdit normálním autem na benzin nebo naftu.

Petr Kadleček, Benešov

Nekoupil bych si ho. Dojezdová vzdálenost není dostatečně velká, aby se to vyplatilo. Navíc pořizovací cena je moc vysoká. Možná za 20 let, teď ale určitě ne. Největší problém je v dojezdové vzdálenosti a nabíjení. Technologie baterií ještě není tak vymyšlená, aby to vydrželo.

Vegr: Každý rok projedu elektromobilem Evropu

Jaromír Vegr je předsedou Asociace pro elektromobilitu v České republiky. Ta pořádá 15. června sraz elektromobilů v Kutné Hoře, které půjde spatřit při jejich průjezdu Evropu před Galerií Středočeského kraje. Akce nese název Electric Car Rally, kdy elektromobily z celé Evropy projíždí ze severního Německa přes Českou republiku až do Rakouska,

Jak dlouho máte elektromobil?

Třicet let.

Kolik jich vlastníte?

Momentálně asi 15 aut a 20 skútrů.

Co bylo hlavní motivací pro pořízení elektromobilu?

Je to racionální a zároveň jedna z nejbáječnějších věcí, které máme k dispozici

Jaký je hlavní rozdíl mezi elektromobilem a klasickým autem?

Může využívat obnovitelnou energii, která je pro všechny lidi na světě zdarma s 90 procent vysokou účinností a bez emisí. Na rozdíl od čmoudů, kteří využívají neobnovitelnou energii s účinností sotva 20 procent, dělají randál a vypouštějí emise. Případně využívají zemědělské plodiny, v důsledku čehož si pole ničíme monokulturou. S tím mají problémy i zvířata a alergici a dovážíme jablka z jižní Afriky a půlka lidí na světě má hlad!

Jaký je rozdíl mezi elektromobilem a hybridem?

O hybridech škoda písmenek. Dva kompromisní pohony, reklamní záležitost, která stejně jezdí na benzin.

Kolik elektromobilů je v současné době přibližně v České republice?

Přibližně tisíc.

Kde mohou majitelé elektromobilů svá auta dobíjet a jakým způsobem? A jakou vzdálenost jsou na jedno „dobití" pak schopné ujet?

Nabíjet lze na každé zásuvce, kterých je mnohem víc, než čerpacích stanic. Moje auta ujedou mezi 500 až 1000 kilometrů. Držím přes pět let nepřekonaný rekord, který chci zdvojnásobit již tento rok.

Kam nejdál jste se se svým elektromobilem na cestách dostal?

Každý rok objedu několikrát celou Evropu.

Máte i klasické auto?

Nemám.