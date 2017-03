Vyhrajte 10 vstupenek na divadelní představení „Herci jsou unaveni" na Dlabačově

Zpříjemněte si nedělní večer od 19:00, 19. března divadelním představením Herci jsou unaveni na Dlabačově. Těšit se můžete na herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem, a tak se rozhodně nudit nebudete!

Stačí jen správně odpovědět na otázku a 5 soutěžících vyhrává 2 vstupenky:

V které pražské části najdeme kino Dlabačov?

a. Dejvice

b. Břevnov

c. Vršovice

V divadelním představení zazáří známé herecké tváře jako je Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Martin Zahálka, Vendula Křížová, Lenka Zahradnická, nebo Tereza Vágnerová.

O čem divadelní představení „Herci jsou unaveni" pojednává? Herečka s bohatým přítelem pozve na grilování několik svých kolegů z branže do jejich venkovského sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví… A hlavně také maso na barbecue. Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky velmi rychle padají! A grilování? Velmi, velmi pikantní!

Eric Assous je současný přední francouzský autor. Po úspěchu jeho komedie PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME uvádíme v české premiéře další jeho inscenaci, tentokrát z hereckého prostředí.

Vstupenky je možné zakoupit od 250 do 350 Kč (cena se se odvíjí dle řady).

Více na www.dlabacov.cz