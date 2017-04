Vypalování travnatých porostů zákon zakazuje

Neopatrní zahrádkáři, majitelé luk i lesních pozemků s příchodem jarního počasí svojí nezodpovědností přidělávají práci profesionálním i dobrovolným hasičům nejen na Benešovsku.

Vypalování suché trávy a dalších porostů se jim totiž často vymyká z ruky. Vypalování trávy je přitom v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti. Přesto se tzv. stařina každé jaro vypaluje. Fyzické osobě za tento přestupek hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun.

Něco jiného je v tomto případě pojem pálení. Jedná se většinou o pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad, které jsou shromážděny na jednom místě, a lze jej provádět za podmínek stanovených zákonem. Fyzické osoby nemají zákonnou povinnost takové pálení hlásit, vždy ale musí respektovat příslušnou obecní vyhlášku.

Pro hasiče je ale takové nahlášení velkým pomocníkem, protože pomáhá zmonitorovat, zda se pálení nevymyká kontrole a zároveň předchází zbytečným výjezdům. Někdy může zachránit i lidský život.

Nahlášení může zachránit životy

Své o tom ví například hasiči z HZS Benešov, kteří včas zabránili škodám i možnému úmrtí při vypalování stařiny nedaleko Postupic na Benešovsku. „Starší pán měl vypalování nahlášené a někdo jiný nás telefonicky upozornil, že v uvedeném prostoru hoří. A přes to, že oheň byl řádně ohlášený, museli jsme provést kontrolu. Pán ale na telefonické volání nereagoval, proto na místo vyrazila jednotka hasičů," připomněl asi čtyři roky starý případ ředitel HZS Benešov Josef Setnička.

Na místě pak hasiči našli muže v bezvědomí. „Nadýchal se kouře a ten ho omámil. Oheň se šířil s pomocí větru, naštěstí na druhou stranu od ležícího muže, ale chytnul kvůli tomu les," dodal Setnička. Lidé, kteří plánují pálení většího množství materiálu ze zahrady, mohou své plány ohlásit na informační a operační středisko HZS daného kraje a to elektronicky e-mailem, přes formulář na webových stránkách nebo telefonicky na číslech k tomu určených.

Právnické a podnikající fyzické osoby by však měly svůj úmysl týkající se pálení ohlásit vždy, jinak jim hrozí pouta až do výše půl milionu korun. „I v případě, že například pálení čarodějnic má v režii sbor dobrovolných hasičů, tak i ten má zákonnou povinnost takové pálení nahlásit," uvedl tiskový mluvčí dobrovolných hasičů Ladislav Holomčík. Podle něj ale zároveň příslušný sbor profesionálních hasičů může pálení zakázat, zejména s ohledem na počasí. „Důležitý je například také výběr místa, mělo by se jednat o tvrdší povrch, například štěrko-písek. Jinak může oheň utéct do kořenů a kořenovým systémem se pak šíří velmi rychle," doplnil Holomčík.

Tragické konce

Ten zároveň připomněl i dva případy, které šťastně neskončily. K první události došlo v okrese Žďár nad Sázavou. Hasiči likvidovali požár lesního porostu u obce Martinice a v požářišti nalezli tělo osoby, která zemřela při pálení klestí. Druhý případ se odehrál v okrese Blansko, kde zahynula jedna starší osoba při pálení klestí u lesa.

Hasiči varují, že zvláště při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně a zejména starší lidé, s omezenou možností pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice a ztrátě orientace.