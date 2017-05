Výuka prý stále nepřipravuje žáky dobře na maturitu z matematiky

Praha - Současná výuka matematiky stále nepřipravuje studenty tak, aby z ní mohli úspěšně složit maturitní zkoušku. Na dnešní tiskové konferenci to řekla předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová. Počet studentů, kteří nebyli úspěšní u maturity z matematiky, podle ní zůstává pořád vysoký a nic nenaznačuje tomu, že by se měl snížit. Unie by proto chtěla, aby budoucí vláda oddálila povinnou maturitu z matematiky, která má být zavedena od roku 2022 téměř na všech maturitních oborech. Obává se, že jinak počet neúspěšných maturantů velmi stoupne.

Matematika. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) v pondělí zaslal ředitelům škol výsledky didaktických testů. Studenti je měli dostat nejpozději dnes. Veřejnost se ale zatím žádné výsledky nedozvěděla, celkové hodnocení maturit chce Cermat zveřejnit až po úplném skončení jarních maturit a jejich přezkumných řízení, tedy zřejmě někdy během letních prázdnin. ČTĚTE TAKÉ: Povinná maturita z matematiky bude i na většině odborných škol Z matematiky neuspělo v posledních dvou letech 23 procent studentů Štěpánová se nicméně domnívá, že letošní výsledky se nebudou příliš lišit od těch z předešlých let. Z matematiky v posledních dvou letech neuspělo asi 23 procent studentů, kteří z ní zkoušku skládali. Letos si matematiku jako druhý předmět vybralo 25,7 procent přihlášených, před dvěma roky to bylo 30 procent. Vláda přitom letos v únoru rozhodla, že od roku 2021 bude maturita z matematiky povinná na gymnáziích a lyceích a o rok později i na většině odborných středních škol. Česká středoškolská unie má obavy, že po zavedení povinné maturity z matematiky dojde k výraznému propadu a neúspěšných maturantů bude daleko více. "I přesto, že maturita z matematiky je doposud dobrovolně volitelný předmět, tak ta neúspěšnost je velmi vysoká," řekla. ČTĚTE TAKÉ: Valachová chce maturitu SOŠ z matematiky do roka po gymnáziích Současný styl výuky nedostatečně podporuje logické myšlení Hlavním důvodem neúspěchu řady maturantů je podle ní skutečnost, že výuka nepřipravuje studenty k tomu, aby test úspěšně zvládli. Současný styl výuky matematiky prý často nedostatečně podporuje schopnost analýzy a logického myšlení. Zakladatel iniciativy Maturitní data - Odtajněno Oldřich Botlík upozornil, že současná podoba maturitních testů pomáhá zachovat současnou nevyhovující podobu výuky. „Je opravdu hrozně důležité, aby se ta výuka matematiky a češtiny začala měnit, a to prostě zásadně," řekl. Zásadní problém podle něj je, že lidé, kteří připravují maturitní a nově i přijímací testy nejsou schopni napomoct změně situace. „Oni ji pomáhají velice silně a účinně zachovat," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Ministryně školství Kateřina Valachová zahájila státní maturity Je těžké odhadnout jaká povolání budou existovat za 20 až 30 let Středoškolskou unii podpořil také senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), který je zároveň ředitelem Gymnázia Jana Keplera v Praze a chtěl by ponechat matematiku jako povinně volitelnou součást maturity. Myslí si, že je těžké odhadnout, jaká povolání budou existovat za 20 až 30 let a čím se lidé v budoucnu budou živit. Škola by proto měla žáky ve všech oborech připravovat tak, aby byli dobře uplatnitelní a uměli se přizpůsobovat. To podle něj současné školství neplní a povinná maturita z matematiky to nevyřeší. ČTĚTE TAKÉ: Ministryně školství Valachová podá demisi, nechce "nahrát" Babišovi

Autor: ČTK