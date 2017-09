Čáslav - Divadelní prázdniny končí. Ty v čáslavském Dusíkově divadle ale ještě téměř měsíc potrvají. Důvodem je rekonstrukce budovy divadla. Opravy Dusíkova divadla probíhají již několik let. Letos se divadlo dočkalo opravy vnitřního schodiště v historické části budovy, které vede na druhý balkón hlediště. „Zpevňuje se také staticky narušený roh budovy a opravuje se spodní část fasády,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu Čáslav.

Z důvodu oprav se čáslavské divadlo otevře až v říjnu.Foto: Deník / Kovandová Diana

V nejbližší době budou zahájeny práce na repasování oken. „Dveře jsou již hotové,“ dodala.

Divadlo v Čáslavi bude čekat v dalších letech rekonstrukce fasády od soklů směrem nahoru.

Čáslavské divadlo mohou proto lidé navštívit poprvé až v úterý 3. října. „Zahájíme zde výstavu výtvarníka Miloslava Mouchy,“ řekla jednatelka čáslavského divadla Eva Albrechtová.

Na první představení si lidé počkají do středy 4. října, kdy se zde uskuteční představení hry s názvem Mnoho povyku pro nic. Hned o den později se mohou lidé těšit na besedu s první dámou české politické satiry Zuzanu Bubílkovou. V čáslavském divadle vystoupí první listopadový den Hana Zagorová s Petrem Rezkem. Lidé si mohou koupit vstupenky na jednotlivá představení již nyní on-line.

Na otevření čáslavského divadla se těší Alena Zárubová. „Určitě navštívím v divadle vystoupení Březovanky, které je na konci listopadu,“ uvedla Alena Zárubová.

Divadelní sezonu zahájí v kutnohorském Tylově divadle již tuto sobotu. „Lidé se mohou těšit od 19 hodin na představení Vzpomínky zůstanou,“ řekla z předprodeje divadla Markétka Petránková.

O opravách divadla Opravy Dusíkova divadla započaly v roce 2012. V současné době se jedná již o třetí etapu, v rámci které dochází ke statickému zajištění historické budovy. V plánu jsou i další opravy. Ty pečují jak o vnitřní ,tak i o vnější prostory. V budoucnu dojde v divadle i k repasování sedadel. Celková cena třetí etapy oprav Dusíkova divadla vyjde přibližně na 17 milionů korun bez DPH. Do roku 2017 by měla být kompletně dokončena fasáda. Divadlo bude totiž v tento rok slavit 150 let od založení a Čáslavští by byli rádi, aby se představilo v novém kabátě.