Základní škola Hůrka stále čeká na registraci do rejstříku škol

Spolek Hůrka Kutná Hora je neziskovou organizací, která v Kutné Hoře provozuje od školního roku 2016/2017 školku a sdruženou školu pro děti 1. stupně základní školy.

Motivací pro vznik spolku bylo založení školy, v níž se děti budou vzdělávat v menším kolektivu, věkově smíšených třídách a kde budou uplatňovány inovativní vzdělávací metody respektující přístup k dětem. „Podobná alternativa v regionu Kutnohorska chyběla, proto jsme založili školu vlastní,“ uvedla ředitelka školy Hůrka Daniela Vodová.

V prvním roce začala nová škola fungovat jako škola sdružená, někdy označovaná také jako komunitní. To znamená, že děti jsou zapsané v rejstříkové škole jako tak zvaní domácí školáci v rámci individuálního vzdělávání. Pět dní v týdnu ale navštěvují školu Hůrka, kde se jim věnuje plně kvalifikovaný pedagog 1. stupně ZŠ. Dvakrát za rok docházejí k přezkoušení do své kmenové školy.

V letošním roce požádal spolek o zápis školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Důvodů bylo hned několik. Děti by v případě registrace školy nemusely podstupovat povinné přezkušování, navíc by škola získala možnost čerpat dotace ze státního rozpočtu na každého žáka. V neposlední řadě se s registrací otevírají škole dveře k získání dotací z grantových fondů a nadací.

Školu k zápisu nedoporučili

To, co loni nebyl pro mnoho soukromých škol žádný problém, se letos zdá jako problém veliký. Přestože jsou podmínky pro schvalování škol stále stejné, loni dostalo zamítavé stanovisko pouze pět škol z třiapadesáti, letos jich bylo do této chvíle schváleno pouze osm. „Ačkoliv byla naše žádost podána v řádném termínu, splnili jsme všechny podmínky vycházející ze školského zákona, se vznikem školy souhlasila obec i kraj, ze spisu na MŠMT jsme se dozvěděli, že odbor nedoporučuje naši školu k zápisu,“ dodala Daniela Vodová s tím, že na oficiální vyjádření o zápisu školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT stále čekají.

Ve spise jako odůvodnění mimo jiné stojí, že zápis školy do Rejstříku není v souladu s Dlouhodobým vzdělávacím záměrem MŠMT – především v souvislosti s dostatečnou kapacitou na státních základních školách v daném regionu. Jinými slovy se letos nově objevilo kritérium naplněnosti škol v okolí, které loni nehrálo žádnou roli. Nikde však nezaznívá informace o tom, že by měly být zamítány žádosti o vznik malých inovativních škol soukromého charakteru.

„Žádost je posuzována vždy komplexně, naplněnost škol je jedním z parametrů, důvodem zamítnutí bývá nesoulad s dlouhodobým záměrem,“ odpovědělo Oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT na dotaz Deníku, jaká jsou kritéria při posuzování žádosti a zda-li hraje naplněnost škol v okolí nějakou roli. Oddělení dále zdůraznilo, že na zapsání školy do rejstříku není automatický nárok a žádost musí být odpovědně posouzena z řady aspektů. „Je to i otázka efektivního nakládání s veřejnými zdroji, ke kterému musí MŠMT přihlížet, personálního zajištění výuky a splnění dalších zákonných podmínek,“ stojí dále v odpovědi.

Počty žáků v základních školách v Kutné Hoře

Základní škola Žižkov 728 žáků kapacita naplněna Základní škola Kamenná stezka 207 žáků kapacita 350 žáků Základní škola Jana Palacha 394 žáků kapacita 810 žáků Základní škola T.G. Masaryka 484 žáků kapacita 610 žáků

