Zaspat s výměnou řidičáku vás může přijít na 500 až 2000 korun

Výměna řidičských průkazů čeká letos v regionu několik tisíc lidí. Končí totiž desetileté platnosti řidičáků vystavených v roce 2007.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jan Vrabec

Na čem se shodují úředníci na odborech dopravy všech měst? Nenechávejte to na poslední chvíli. Pokud výměnu nestihnete včas, může vás to stát příplatek za expresní vyřízení nebo dokonce pokutu od policie.

Vyřízení může trvat až 20 dnů

Výměna řidičského průkazu je bezplatná, musíte ale počítat s tím, že vyřízení trvá až 20 dnů. Pokud tedy nepřijdete s dostatečným předstihem, může se stát, že než dostanete nový, starý řidičák vám už propadne. A pokud s takovým sednete za volant, můžete se při troše smůly dočkat pokuty až do dvou tisíc korun. Nebo si budete muset připlatit expresní vyřízení nového řidičáků, což vás vyjde na 500 korun.

Čtěte také: Maškary prošly městysem Cerhenice

"Kvůli výměně řidičského průkazu k nám přichází docela dost lidí, je to nárazové, ale že by se tvořily fronty a lidé venku mokli, to určitě ne," popsal aktuální situaci na kolínském odboru dopravy vedoucí oddělení evidence řidičů a správního řízení Kamil Hrubý. Dodal ale, že samozřejmě nelze vyloučit, že se najednou v jednom týdnu nahrne řada těch, kteří výměnu nechávají na poslední chvíli.

Situace je podobná i na Kutnohorsku

Obdobná situace je i na Kutnohorsku, fronty nejsou větší než obvykle. „Zatím žádná výjimečná situace nenastala. To přijde, až lidi začnou zjišťovat, že se termín platnosti jejich řidičských průkazů chýlí ke konci nebo už je dokonce propadlý,“ uvedl šéf odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora Jaromír Ďoubal. Ten také zdůraznil, že lidé mohou pro vyřízení svých žádostí použít on-line rezervačního systému, kde si lze termín s přesnou hodinou sjednat i tři měsíce dopředu. V systému lze sledovat i aktuální počet otevřených přepážek a přibližnou dobu čekání na odbavení.

Podle statistik končí nejvíce řidičáků v dubnu a říjnu. To platí i pro města s rozšířenou působností Benešov, Vlašim a Votice. Na votickém městském úřadu by si starý řidičský průkaz mělo v březnu vyměnit 78 lidí. „V Čechách všichni všechno nechávají na poslední chvíli. Odbor však máme personálně posílený, tak by se výměny měly odehrát bez problémů,“ uvedl Vladimír Korec, vedoucí odboru správních činností a dopravy. Další masivnější výměny nastanou v říjnu, kdy by si o nový doklad mělo požádat 113 řidičů. „Opět platí, že to chce přijít si zažádat co nejdříve,“ dodal Vladimír Korec.

Čtěte také: Lidé z Malína mají velké obavy z arzenu

Jak to je v Benešově?

V Benešově by si k přepážce mělo přijít v březnu zažádat o výměnu průkazu 310 řidičů, v dubnu ještě o pět více. Největší nápor v přízemí budovy B benešovské radnice na Masarykově náměstí lze očekávat v říjnu, kdy se má dostavit 480 osob. „Výměnu zvládneme, personálně posilovat nepotřebujeme. Řidičské průkazy mají na starosti dvě pracovnice. Úřední hodiny máme čtyři dny v týdnu,“ konstatovala Květoslava Říhová, vedoucí odboru správních agend. Celkem mají letos benešovští úředníci zajistit 3758 nových řidičských průkazů.

Ve Voticích letos končí platnost 773 průkazů.

V průběhu března by si ve Vlašimi mělo zařídit nový řidičský průkaz 178 obyvatel z obvodu pověřeného úřadu, v říjnu 268 a v listopadu 215. Celkem vlašimské úředníky letos čeká administrace 1858 žádostí o vystavení nového dokladu.