Zavedení eura by žádné změny nepřineslo, řekl Miloš Zeman

Čáslav /FOTOGALERIE/ - Tak trochu jako kaskadér, ale také jako pyrotechnik se ve své funkci cítí prezident České republiky Miloš Zeman. Řekl to na setkání s občany při návštěvě Čáslavi, když se ocitl v palbě otázek na pódiu na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

V odpovědích mimo jiné přiblížil svůj názor na zavedení eura v Česku. „Na tuto otázku odpovídám vždy stejně. Když jsem byl malý, existovaly tři stupnice, podle kterých se dala měřit teplota,“ uvedl Zeman. Podle něj není žádný rozdíl v tom, jakou stupnicí se teplota měří. „Vnitřní i vnější teplota zůstane naprosto stejná, protože teploměr teplotu neovlivňuje,“ uvedl.

Podle jeho názoru by zavedení eura nespočívalo v ničem jiném, než ve změnění způsobu měření ekonomické teploty. Akorát bude lidem chvíli trvat, než se naučí českou měnu na eura přepočítávat. „Ti, co si myslí, že nám přinese euro blahobyt, se mýlí. Stejně tak, jako se mýlí ti, co se domnívají, že nám přinese euro ekonomickou katastrofu,“ dodal.

Mezi posledními padla otázka, která se týkala přistěhovalců. „Co říkáte na to, že si dováží Evropská unie migranty přímo od břehu Libye,“ zaznělo z řad občanů. „Libyjská vláda zakázala evropským plavidlům, aby vystupovali migranti do libyjských pobřežních vod. Záchranné lodě jsou tam proto, aby zachraňovaly migranty v gumových člunech, musí však kotvit mimo území libyjských vod,“ naznačila hlava státu.

Proto jsou tito lidé prý dováženi zpravidla do Itálie nebo jiných zemí. „Je to hrubá chyba. Měli bychom si na Libyi vynutit, aby působily evropské síly přímo na libyjském území. Tím bychom zabránili pašerákům v jejich činnosti,“ zdůraznil na úplný závěr debaty s čáslavskými občany prezident Miloš Zeman.