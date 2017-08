Střední Čechy - Zdravotní sestry dostaly přidáno. O dva tisíce korun větší výplatu sestry obdržely už v červenci, o poskytnutí finanční dotace ve výši 43,429 milionu korun na zvýšení jejich platů rozhodli včera středočeští zastupitelé na svém mimořádném zasedání.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Štěrba Martin

Finanční dotace bude rozdělena mezi poskytovatele lůžkové zdravotní péče ve Středočeském kraji, mezi nimiž je i čáslavská a kutnohorská nemocnice. O individuální dotaci se přihlásilo celkem 29 těchto registrovaných poskytovatelů, což představuje 16 204,8 pracovních úvazků.

Zvýšení platů zdravotním sestrám podpořil i krajský radní za Kutnou Horu Ivo Šanc. „Jejich práce je náročná psychicky a velmi často je to i velká dřina. Naše společnost je natolik bohatá, že si může dovolit z veřejných rozpočtů navýšení platů zdravotních sester hradit. Jen je potřeba, aby stát, tedy příslušná ministerstva, nezdržovaly a nekomplikovaly tento proces a nenechávaly ten problém na bedrech krajů. Jsem přesvědčen, že postupně budou muset platy sester a sociálních pracovnic růst, ale zároveň musí docházet k dalším reformám, tak aby systém zdravotní a sociální péče byl co nejefektivnější,“ řekl Šanc.

Samotní ředitelé nemocnic ale zvýšení platů zdravotním sestrám až tak pozitivně nevnímají. „Myslím si, že dva tisíce korun nic nevyřeší. Určitě to nezmění počet sester pracujících ve zdravotnických zařízeních, sestry zkrátka fyzicky chybí. Nepovažuji to za systémovou věc, spíše to jen přinese rozbroje. Přidat si zaslouží všichni ve zdravotnictví,“ vyjádřil svůj názor ředitel Nemocnice Kutná Hora Zdeněk Heřmánek.

Podobně to vidí i ředitel Nemocnice Čáslav. „Myslím, že platy sester v našem zařízení jsou slušné. Tady ale nejde o zvyšování platů, spíše je to politická záležitost,“ řekl Martin Novák. Zvýšení mezd se dotkne i a dalších zdravotnických pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje a také pracovníků v oblasti sociálních služeb.