Zelenkova vila může být centrem duševního zdraví

Zelenkova vila, která stojí na Masarykově ulici v Kutné Hoře, je stále opuštěná. Nyní to ale vypadá, že by konečně mohla najít smysluplné využití. V bývalých jeslích by mělo vzniknout Centrum duševního zdraví. Kutnohorská radnice ale musí nejprve vyřešit, jestli vila nadále zůstane v majetku města a zájemcům se bude pouze pronajímat, nebo ji prodá soukromému investorovi.

„Na jednání rady města jsme zatím projekt odložili. O vilu si zažádal místní podnikatel, který má apriori zájem o pronájem," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Členové kutnohorské rady města se ale na posledním zasedání přiklonili k tomu, že by bylo lepší jednat spíše o prodeji vily a celého objektu. Starosta města to zdůvodnil problémy, které jsou spojené s pronájmem. „Město s pronájmem problém nemá, ale budoucí nájemník potřebuje vzhledem k žádostem o dotaci pronájem minimálně na deset let. Takto dlouhodobý by ale zablokoval prodej, o kterém město uvažuje," vysvětlil starosta. Čtěte také: Budově u Základní školy Jana Palacha hrozí v budoucnu demolice Budoucí Centrum Duševního zdraví je totiž sociální projekt, který je vázán žádostmi o krajské dotace. Díky projektu by ale ve městě mohlo vzniknout velmi zajímavé a unikátní centrum v rámci celého regionu Kolín, Kutná Hora a Čáslav. „V centru by se nacházela oddělení psychologie, psychiatrie, psychologická poradna a ambulantní poradny," doplnil starosta ke konkrétní náplni budoucího centra. Velkým přínosem je podle něj i to, že podnikatel, který o prostory Zelenkovy vily v současné době žádá, nechce využívat jen samotnou budovu, ale také zahradu a přilehlé pozemky. Bývalé jesle se nacházejí na Masarykově ulici vedle ubytovny Avie. Dříve měl objekt pronajatý od města Středočeský kraj, nyní je ale už delší čas nevyužitý. Podobný je osud domu na Palackého náměstí, kde se dříve nacházely potraviny a jenž se nachází v těsné blízkosti parku U Tří pávů. Je rovněž opuštěný a zažádal o něj soukromý investor, který by jej rád koupil a vybudoval zde minipivovar s restaurací. Město ale musí vyřešit, jak ošetří situaci práce s přilehlým parkem, který by měl zůstat k využívání veřejnosti. V současné době se uvažuje celkem o třech variantách možné budoucí smlouvy o prodeji domu tak, aby park za všech okolností zůstal přístupný návštěvníkům. Čtěte také: Drť z chodníků dokáže zabetonovat kanalizaci

