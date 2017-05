Zelenkovu vilu zatím město neprodá, rozhodli zastupitelé

Kutná Hora - Prodej Zelenkovy vily na Masarykově ulici v Kutné Hoře, kde dříve sídlily jesle, město soukromému investorovi zatím neprodá. Rozhodli o tom kutnohorští městští zastupitelé na svém posledním jednání.

Ti prodej nemovitosti formou výběrového řízení zamítli. Jejich rozhodnutí ale předcházela poměrně dlouhá diskuse. Některým ze zastupitelů nepřišlo vhodné se objektu zbavovat, mnozí argumentovali nedostatkem míst v mateřských školách, se kterým se v budoucnu Kutná Hora může potýkat. I proto jeden ze zastupitelů, Martin Hlavatý, přišel s protinávrhem usnesení, aby město prodej vily a pozemku neschválilo.

„Je to z toho důvodu, že nám během dvou let bude chybět až 200 míst ve školkách. Nepřijde mi vhodné se zbavovat této budovy, která je apriori určená pro děti,“ řekl na jednání Hlavatý. K jeho názoru se připojila také zastupitelka Dana Vepřková, která rovněž souhlasila s možným využitím objektu pro děti, připojili se ale i další zastupitelé. Do diskuse se ale vzápětí vložila Alena Šorčíková, vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora.

„Počítali jsme s tím, že tento objekt půjde do prodeje, protože jsme se na tom napříč odbory shodli,“ uvedla s tím, že Zelenkovy vila nebyla nikdy stavěna pro podobné účely, ačkoliv pro ně byla po určitou dobu využívána. „Je to jeden z mála objektů ve vlastnictví města, u kterého věříme, že poptávka bude velká,“ doplnila Šorčíková. I přestože je Zelenkova vila v současné době opuštěná, její prodej zastupitelé nakonec neschválili. Nepodpořili ale ani protinávrh Martina Hlavatého.

O vilu před nedávnem přitom projevil zájem soukromý, investor, který v ní chtěl vybudovat Centrum duševního zdraví. Vilu však nelze prodat bez výběrového řízení. „Chceme, aby v tom výběrovém řízení byla zohledněna nejenom cena prodávaného objektu, ale také budoucí účel využití,“ uvedl starosta města Martin Starý.