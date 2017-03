Zeman opět navštíví střední Čechy, zamíří například do Benešova i Čáslavi

Střední Čechy - Prezident Miloš Zeman příští měsíc opět zamíří do Středočeského kraje. Termín jeho cesty po regionu byl stanoven na 5. až 7. dubna, sdělil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Miloš Zeman na Pražském hradě ohlásil svou kandidaturu na prezidenta.Foto: Deník/Martin Divíšek

Podrobný program prezidentovy čtvrté oficiální návštěvy kraje se ještě dolaďuje. Podle mluvčího hejtmanství Pavla Lochaře by měl Zeman navštívit mimo jiné Benešov nebo Čáslav na Kutnohorsku. "Program zveřejníme za Hrad 3. nebo 4. dubna. Předpokládám, že kraj tak učiní dříve," uvedl Ovčáček.

V Čáslavi byl Zeman už předloni na letecké základně, nyní by měl mít v plánu setkání s obyvateli města.

Při minulé návštěvě kraje, která se konala loni v dubnu, Zeman zavítal do Vlašimi a Bystřice na Benešovsku, Berouna, Sedlčan a Jinců na Příbramsku. O rok dříve zamířil do Kladna, Rakovníku, Milovic na Nymbursku, Dobrovice na Mladoboleslavsku, na čáslavské letiště a do Brandýsa nad Labem. Při první oficiální cestě po regionu v roce 2013 navštívil mimo jiné Kutnou Horu, Příbram, rodný Kolín nebo Nymburk.