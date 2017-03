Zima skončila, myslivci ale odpočívat nebudou

Řada povinností čeká na členy mysliveckých sdružení v kraji, i když zima už je pryč a dá se říci, že nejtěžší období skončilo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Jedním z prvních, ale nejdůležitějších mysliveckých úkolů po zimě je plánování. To schvalují při valných hromadách. Plánů mají myslivci v regionu hodně. S realizací některých z nich už dokonce začali. Například myslivci na Kolínsku už absolvovali školení členů okresních komisí hodnotitelů trofejí. V brzké budoucnosti čekají myslivce kynologické akce. Během roku se pak myslivci se svými psy budou věnovat také norování nebo nejrůznějším zkouškám, které se týkají například vodní práce.

Na Kutnohorsku zase před nedávnem tamní myslivci vypustili do volné přírody třicet bažantích slepic, které Okresní myslivecký spolek Kutná Hora odchoval. Dále přijde na řadu desinfekce a čištění mysliveckého zařízení po zimním období.

Čtěte: Čáslav finále nevyhrála. Přesto jí diváci tleskali ve stoje

Hodnocení

Kromě plánů na následující dny a měsíce se na valných hromadách postupně shrnuje a hodnotí i uplynulá sezona. Myslivci z Benešovska už nyní ví, že u nich přibývá daňčí zvěře. Loni ulovili 712 kusů, o 108 více než v předešlém období. To s sebou přináší nové úkoly. Podle předsedy myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Benešov Zdeňka Kůty se totiž počet ulovených kusů daňčí zvěře za posledních 22 let zvýšil téměř sedmkrát. „V roce 1966 bylo v celé republice uloveno 895 kusů daňčí zvěře. A dá se očekávat, že za pár let ulovíme stejný počet jen v okrese," podotkl Kůta. Početní stavy a tedy i lov daňčí zvěře podle něj roste ve většině lokalit republiky. „Mezi hlavní příčiny růstu populace patří vhodné životní podmínky, dostatek potravních zdrojů, mírné zimy, přizpůsobivost a podobně," řekl předseda komise.

Přečtěte si: Dámy na uklízení si najímá stále více lidí

Na druhou stranu se prý obecně snižuje populace srnčí zvěře. Jen za posledních sedm let jsou její stavy o čtvrtinu nižší. Negativním faktorem je to, že mortalita se u srnčího rovná výšce lovu, tedy že zhruba totéž, co se uloví, zahyne pod koly automobilů a zemědělských strojů při sečích. Naopak populace černé zvěře začíná stagnovat. V rámci republiky bylo uloveno přes 185 tisíc divokých prasat.

Přikrmování

Uplynulá zima byla tužší než ty předešlé. To se podle myslivců projevilo hodně na přikrmování zvěře. To potvrdil i předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora Roman Hubek. „Jen na Kutnohorsku se prokrmilo přibližně 8 metráků ovsa a více než 20 metráků ječmene," řekl Hubek.

Obrazem: Punkové legendy rozpálily křesetickou sokolovnu