Zimní sezona hokejistům skončila, haly ale přes léto zavřené nezůstanou

Kutná Hora - Zima definitivně skončila a svou zimní sezonu ukončily také hokejové kluby v Kutné Hoře a v Čáslavi. Obě ledové plochy ale přes jaro a léto „spát" rozhodně nebudou. Naopak.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Jakmile roztaje led, což je v řádu několika dnů, bude na plochu umístěn víceúčelový umělý povrch a hokejisté začnou jarní přípravu,“ uvedl místopředseda hokejového klubu Sršni Kutná Hora Josef Macháček. Plochu s umělým povrchem ale bude moci využívat už po Velikonocích také veřejnost pro in-line bruslení. Poslední květnový víkend by pak kutnohorský zimní stadion měl hostit finálový turnaj extraligy staršího dorostu a extraligy mladšího dorostu v hokejbalu.

Zahálet se ale nebude ani na zimním stadionu Čáslav, který má za sebou první sezonu v ostrém provozu. Ačkoliv skončila teprve o uplynulém víkendu, led už je z haly pryč. „Už jsme ukončili výběrové řízení na dodavatele umělého povrchu, který by měl být do haly instalován někdy v polovině dubna,“ uvedl čáslavský starosta Jaromír Strnad. Umělý povrch vyjde na 750 tisíc korun a využívat jej bude moci veřejnost v průběhu jarních a letních měsíců. „Chtěli bychom, aby hala byla v těchto měsících využívána ve stejném režimu jako při veřejném bruslení,“ doplnil Strnad s tím, že půjde přede vším o hraní nejrůznějších míčových her. Hala by tak měla dostát svému původnímu záměru, kdy byla projektována jako multifunkční sportoviště.

Umělý povrch by zároveň mohly využívat i školy v rámci hodin tělesné výchovy. O tom, že by mohla být hala využita například také pro koncerty či jiná kulturní představení zatím město neuvažuje. Naopak by se měly ještě uskutečnit některé „dolaďovací“ práce, například by měly být dovybaveny některé šatny uvnitř haly, které doposud nebyly využívány.