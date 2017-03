Zmizí další parkovací místa. Kaufland staví závory

Kutná Hora bojuje s nedostatkem parkovacích míst bez výjimky na celém svém území. Řidiči mají problém zaparkovat nejen v centru města, ale také na sídlištích.

Obyvatelé Šipší o tom vědí své, zejména večer se zde parkovací místo hledá opravdu těžko. Teď se ale situace ještě více zkomplikuje. Obchodní dům Kaufland totiž začal stavět závory a na parkovišti před ním už budou moci bezplatně zaparkovat výhradně jen ti, co zde nakupují.

Před obchodním domem se v současné době už pilně pracuje. Hlavní vjezd na parkoviště je uzavřen, boční výjezd je upraven na obousměrný provoz. „Vybudovány zde budou celkem tři závory, přičemž hlavní příjezdová komunikace bude obousměrná, boční zůstane jen pro výjezd,“ potvrdil informaci místostarosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že systém závor by měl být spuštěn po Velikonocích. „Byl to pro nás docela šok. Dozvěděl jsem se to, až když se v místě začalo pracovat, zhotovitel začal budovat bez jakéhokoliv předchozího upozornění,“ řekl Viktora. Stavební povolení je podle něj v pořádku, vydáno však bylo před dvěma lety.

Po spuštění systému závor zde budou nakupující v obchodním domě moci stát tři hodiny zdarma. Pokud auto na parkovišti zůstane stát například přes noc, ráno vyjede jen po zaplacení příslušné částky. „Jako město to vnímáme jako veliký problém. S hlavním vedením Kauflandu ještě chceme jednat o nějaké alternativě,“ doplnil Viktora. Ta by mohla spočívat například v možnosti nočního parkování za určitý poplatek.

Podle předběžných informací byly hlavním důvodem pro vybudování závor opakované stížnosti nakupujících. Ti si údajně na vedení obchodního domu stěžovali, že nemají kde zaparkovat. Tiskového mluvčího Kauflandu se ale do vydání článku nepodařilo zkontaktovat, mobilní telefon měl vypnutý.

Dopravní situace v lokalitě je ale už teď komplikovaná. Na parkoviště lze nyní vjet pouze bočním vjezdem, který je umístěn prakticky hned za výjezdem z kruhového objezdu. Ten je ale díky uzavírce malínského nadjezdu v době dopravní špičky přetížen. Pro řidiče to bude znamenat další tvořící se kolony.

