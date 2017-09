Zubaři na Kutnohorsku mají plné kapacity

Kutnohorsko – I když chodí do ordinace zubních lékařů někdo nerad, s bolestmi zubů či potřebou výměny plomby tam spěchá člověk vždy. Na Kutnohorsku je nyní kolem třiceti zubařů. Žádný z nich ale v současné době nepřijímá nové pacienty. Kvůli takovéto situaci si téměř všichni svého zubaře drží, protože přestoupit není kam.

Ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

Kapacity praktických zubních lékařů jsou z tohoto důvodu plné, stejně tak i jejich ordinace. Tomu i často odpovídá i čekací doba na objednání. Ta se v průměru pohybuje kolem jednoho až třech měsíců.

K aktuální situaci se vyjádřil zubař Jan Havlovic. „Nikdo v Kutné Hoře nepřibírá. Zubní péče je v našem městě přetížená,“ uvedl Jan Havlovic. On sám má přes čtyři tisíce pacientů.

I on si uvědomuje nedostatek zubařů. „Středočeský kraj je na tom nejhůře ze všech,“ dodal. Například Ivana Komárková z Kutné Hory se ke svému zubaři objednává čtvrt roku dopředu. „Pokud není nic akutního, při preventivní prohlídce se objednám rovnou za půl roku. I tak už si ale mnohdy nemůžu vybrat ani čas a v odpoledních hodinách má zubař okénka už zaplněná,“ řekla Ivana Komárková. Podobně je na tom i Marek Doležal z Čáslavi. „Přistěhoval jsem se do Čáslavi přes osmi lety. Tenkrát jsem měl obrovské štěstí, že jsem zubaře sehnal. Myslím si, že nyní už bych neměl šanci. Pokud nemá člověk dobrého známého zubaře, nikdo ho nevezme,“ řekl Marek Doležal.

Takové štěstí už ale neměla Martina Nováčková. „Přistěhovala jsem se do Kutné Hory přibližně před třemi lety a nebylo možné najít praktického zubního lékaře,“ uvedla. Nezbývá jí tak nic jiného, než dojíždět za soukromým zubařem do Kolína. „Nedá se nic dělat. Sice jsem nakonec zubaře sehnala, musím si ale pár tisíc připlatit připlatit,“ uvedla.

Se sháněním zubaře se potrápila i rodina Vavruškových. „S dětmi jsem chodila k zubaři do Čáslavi. Bohužel tam byly mé děti dlouhodobě nespokojené, protože zubař ani jeho sestřička neměla kladný vztah k dětem,“ řekla Aneta Vavrušková. Naštěstí přes známého sehnali místo u jiného zubaře. „Bylo to ale ze známosti. Jinak bychom neměli šanci se k jinému zubaři dostat,“ dodala.

Málo zubních lékařů skutečně je. Podle statistik České stomatologické komory (ČSK) připadá na jednoho středočeského zubaře téměř dva tisíce pacientů. To je nejvyšší číslo hned po Ústeckém kraji.

Problémem, který přispívá k nedostatku lékařů, a to nejen zubních, je věk zubařů. Lékaři stárnou, odcházejí do důchodu nebo, stejně jako jejich mladší nástupci, za lukrativnější prací do velkých měst či do zahraničí. Proto se nedostatek lékařů dnes týká až poloviny českých obcí.

Dobrou zprávou ale je, že stavy zubařů pomalu rostou. Tato profese láká mladé lidi, kteří se zubařině po studiích rozhodnou věnovat. Před rokem v republice zakotvilo 351 nových členů komory, třetinu z nich ale tvořili cizinci.