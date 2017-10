Zvonice kostela svatého Jakuba přivítala zvon Jakub Maria

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Stovky zvědavců byly v sobotu 7. října svědky nevídané události, při které byl do věže kostela svatého Jakuba na Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře vyzdvihnut nový zvon Jakub Maria.

Nejednalo se ale o vytažení za pomoci moderních technologií. Do zvonice kutnohorského kostela totiž tahali zvon odborníci, a to za pomoci dřevěné konstrukce a vrátku. Jednalo se tedy o středověkou metodu.

Opravdu šlo o ojedinělou událost. Zvon Jakub Maria totiž váží téměř tři tuny, přesně 2736 kilogramů a měří dva a půl metru.

Ačkoliv bylo vytažení zvonu naplánováno až na 14. hodinu, už po poledni se objevovaly v blízkosti kostela svatého Jakuba desítky zvědavých tváří. Davy lidí si tak ještě naposledy fotily a obdivovaly zvon Jakub Maria zblízka na zemi. Jednalo se totiž o jedinečnou šanci jej vidět naposledy takto. „Takováto událost se opakuje jednou za 137 let. Na tomto místě jsme svědky toho, že bude náš zvon znovu ve věži kostela svatého Jakuba,“ řekl v úvodu arciděkan Jan Uhlíř.

Ještě před vytažením vystoupil v blízkosti zvonu Jakub Maria Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl a nechybělo ani požehnání arciděkana Jana Uhlíře.

Tesař Petr Růžička dal krátce před 14. hodinou přítomným poslední instruktáž a téměř načas se začalo s vytahováním zvonu. Systém vyzdvižení historickou metodou spočíval v kladce a vrátku. Komponenty vyráběli tesaři 14 dní přímo před kostelem. Připravení muži, jichž bylo osm, ovládali kladku čtyřmi držáky. Protože se ale jednalo o fyzicky náročnou práci, byli poblíž připraveni náhradníci. V průběhu vytahování zvonu se našla i řada dobrovolníků, kteří si chtěli kladkou také zatočit. „Jedná se o fyzicky náročnou práci, po pár minutách jsem byl zpocený. Dostali jsme hlavně pokyn, že musíme kladkou pořád točit a nesmíme se zastavit. Když nikdo nemohl, ihned ho někdo vystřídal,“ řekl jeden z pomocníků.

Po pár minutách, když byl zvon zdvihnut přibližně jeden metr nad zem, se přihlížející z širokého okolí stali svědky vzácného momentu. Uslyšeli totiž jedinečný zvuk zvonu ve chvíli, kdy muži, kteří zvon vytahovali, srdcem zvonu třikrát udeřili. Toto přítomní odměnili velkým potleskem.

Téměř všichni přítomní si také pochvalovali sobotní počasí. „Měli jsme štěstí. V minulých dnech foukal velký vítr a pršelo. To by pro nás znamenalo tuto akci posunout, protože nemůžeme mít mokrá lana a ve větru zvon zvedat,“ uvedl statik Vít Mlázovský, který na celou událost také dohlížel.

Na vyzdvižení zvonu dohlížel samozřejmě také zvonař Petr Rudolf Manoušek, který zvon Jakub Maria odlil v květnu letošního roku v nizozemském Astenu. „Počasí nám vyšlo úžasně. Když jsem viděl předpověď počasí, dost jsem se obával,“ řekl Manoušek. Ten se přiznal, že bude kostel svatého Jakuba nyní jeho „dítě“. „Na kostel svatého Jakuba budu mít teď větší vazbu, než na například chrám svaté Barbory,“ řekl. Petr Rudolf Manoušek věří, že zvon Jakub Marie vydrží v kutnohorském kostele dlouhá léta. „Nyní už nehrozí válečná rekvizice,“ dodal s úsměvem.

Vyzdvižení zvonu do věže kostela trvalo přibližně půl hodiny. I tento moment ohodnotili přihlížející velkým potleskem. Na tesaře pak čekal ale další důležitý úkol. Dostat zvon do zvonice.

Protože bylo jasné, že se na vyzdvižení zvonu přijdou podívat stovky lidí, bylo zajištěno i promítání na velkoplošnou obrazovku.

Kolem 15. hodiny již byl zvon Jakub Maria na svém místě. Tím ale práce pro odborníky nekončí.

„Zbývá ještě zavěsit zvon, což je poměrně náročný úkol. Montáž zvonu o hmotnosti téměř tři tuny není nikdy jednoduchá,“ uvedl statik Vít Mlázovský. Po zavěšení se bude v příštím týdnu ještě provádět montáž ovládání. „Zvon Jakub Maria bude ovládán jak ručně, tak elektricky. Poté provedeme ještě zvonovou zkoušku, po které bude zvon zkolaudován,“ řekl Mlázovský.

Podle něj nebyl smysl této akce udělat historickou show pro veřejnost. „Snažíme se navrátit původní přístup zvedání zvonu, což bylo dříve pro veřejnost jakýmsi rituálem,“ dodal. Pokud prý dojde při vyzdvižení zvonu k použití moderní techniky, dochází k ohrazení prostoru a z akce je tak automatiky veřejnost vyloučena. „Chceme vrátit ty staré časy, kdy při vyzdvižení zvonu nehučí žádný motor a nejsou cítit žádné zplodiny,“ řekl. Čím jednodušší stroj je používán, tím více musí lidé, kteří břemeno zvedají, technice rozumět. „Každá chyba je smrtelně nebezpečná. Při použití moderní techniky lidé znalosti ztrácí a vše za ně kontroluje počítač,“ dodal.

Třešničkou na dortu pak bude zavěšení srdce do zvonu. Poté bude nutná i zvonová zkouška. Zvon Jakub Maria se totiž bude ovládat nejen ručně, ale i elektronicky. „Při návrhu tohoto zvonu jsme museli respektovat snížení hmotnosti a ladění stávajících barbarských zvonů. Ty jsou nedaleko a budou zvonit dohromady,“ řekl Manoušek.

Celá řada lidí byla z vyzdvižení zvonu nadšená. Martina Horníčková z Kutné Hory přišla před kostel svatého Jakuba již před 13. hodinou. „Chtěla jsem si vybrat pěkné místo a čekání se vyplatilo. Vytažení takto velkého zvonu jsem ještě nikdy na vlastní oči neviděla. Pro mě to bylo osobně velmi emotivní,“ řekla Martina Horníčková.

Přijela se podívat i rodina Doležalova z Kolína. „Přispěli jsme i do veřejné sbírky. Jsem ráda, že se tuto akci podařilo dotáhnout až do úplného konce. Pro řadu lidí z Kutné Hory je zvon srdcovkou,“ uvedla Kamila Doležalová. Na velkoplošné obrazovce sledoval slavnostní moment také Martin Havránek. „Celé to bylo perfektně zorganizované. Jsem pyšný na to, že i já jsem do veřejné sbírky přispěl. Budu se účastnit i běžeckého závodu Zvon pro Jakuba,“ řekl.

Velká spousta lidí z Kutné Hory i širokého okolí přispěla k tomu, že se mohl zvon vrátit po 75 letech na své místo. V loňském roce byla na jaře vyhlášena veřejná sbírka Zvon pro Jakuba, která zaznamenala během krátké doby velkou odezvu. Sbírka byla ukončena letos v srpnu a za dobu jejího trvání se podařilo vybrat neuvěřitelných 3.411.968 korun. Konaly se i doprovodné akce, jakou například Běh pro zvon nebo prodej triček s logem zvonu.

Kutnohořané uslyší nový zvon Jakub Maria poprvé znít příští neděli. V tento den se bude konat od 13 hodin druhý ročník terénního běžeckého závodu Běh pro zvon. Start a cíl bude před kostelem svatého Jakuba a zájemci o běh si mohou vybrat z trasy dlouhé 3,5 nebo 7 kilometrů. Dětský závod pak bude měřit přibližně tisíc metrů.

Celkové náklady na zvon Jakub Maria – 4,329 milionu korun. Náklady zahrnují odlití zvonu, opravu zvonové stolice, statické zajištění věže a další nutné náklady, které jsou spojeny s pořízením a rozezněním zvonu.



Výška zvonu včetně hlavice – 2,420 metru

Datum odlití zvonu – 10.května 2017

Datum žehnání – 23.července 2017

Datum vyzdvižení na věž – 7.října 2017

Datum prvního zvonění – 15.října 2017



Nápisy na zvonu Jakub Maria

Pán je s vámi

Nebojte se

Velebte se mnou Hospodina

Jásejte Jakubovu Bohu