Co si vybavíte, když se řekne Kutnohorsko?

Domov.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Je to centrum Kutné Hory a to od kostela Matky Boží až po chrám svaté Barbory a od Královské procházky až po Seifertovy sady. To byl region mého dětství a tady to mám nejraději. Proto je mi také tak smutno z toho, jak to tam dnes vypadá – spousta zavřených obchodů, domů kde nikdo nebydlí…

Kdo je Váš životní vzor?

Ani nevím, jestli mám životní vzor. Velkým vzorem pro mě byl můj táta. Jiný asi nemám.

Jaká jste byla studentka?

Nepatřila jsem k nadprůměrným studentům, spíš jsem se vždy blížila k průměru. Myslím si, že výsledky ve škole neodráží vždy schopnosti člověka uplatnit se dobře v životě. To by muselo být školství postaveno jinak a to za mých školních let i v současnosti.

Kde jste potkala svého životního partnera?

Bylo to vlastně vlivem okolností v Kutné Hoře. Ale můj muž pochází z Roztok u Křivoklátu.

Kde jinde než tady, byste chtěla žít?

Asi bych si zvykla žít i jinde, ale osmnáct let jsem žila v Praze a celou dobu se mi po Kutné Hoře stýskalo. Jsme ráda, že jsem se sem mohla vrátit.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

To asi nemám. I když – na maturitní stužce jsme měli citát od Rudyarda Kiplinga: „Chceš-li realizovat své sny – probuď se“ – mám tu stužku nad pracovním stolem a občas si to čtu a říkám si, že je to tak. Že člověk, když něco moc chce, tak se má probudit jít za tím cílem.

Proč čtete Kutnohorský deník?

Jsem kutnohorský patriot, mám Kutnou Horu moc ráda a tak sleduji, co se zde děje. Moc Kutné Hoře přeju, ať se jí daří lépe. Trápí ji v současné době dost problémů a zatím se mi moc nezdá, že by to vypadalo na lepší časy. Ale jsem optimista. Věřím, že se jednou vše zlepší, jen mám obavy, jak dlouho to ještě bude trvat.