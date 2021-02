Od Slavie to byl bohulibý krok. Další, jímž po okouzlujících výkonech v evropských pohárech posouvala český fotbal na západ. Tedy tam, kam všichni chceme. Když před časem povolila svým kmenovým hráčům hostujícím na jiné adrese nastoupit ve vzájemných ligových zápasech, zasloužila potlesk.

Foto: Deník

Přitom jen nastavila praxi do normálu běžného kupříkladu v německé Bundeslize. Ale bylo to odvážné a bohulibé… Je škoda, že u pionýrského postoje nevydržela. Jasně, zažila nepříliš povedený duel s Libercem, při němž to bylo od jejích borců v dresu Slovanu pěkně nažhavené. Ale o to tu přece kráčí. Větší klub pošle ne tolik vytíženého borce do menšího týmu, aby se zlepšil, vrátil do formy. V jiných než pořádně ostrých utkáních se mu to nepovede.