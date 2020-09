To však bude zapomenuto: všichni čekali, co řekne k cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

To, že ji označí za klukovskou provokaci, bylo nasnadě.

To, že přestane zvát předsedu senátu na schůzky ústavních činitelů o zahraniční politice, už ne. Přes to, že to chytře zdůvodnil.

Tady se pan Zeman projevil ve své horší podobě. Jakkoli je zkušený politik, dokáže se mstít jako kluk.