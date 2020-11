Na první pohled, ale PES děsí, i když se usmívá. To tu s námi vážně budou některé zákazy na věčné časy a nikdy jinak? Omezení počtu diváků, zavíračka o půlnoci? To plánuje čokl i pro nejnižší stupeň nebezpečí, ke kterému teď máme na hony daleko.

Logická úvaha přináší uklidnění: Protiepidemický systém přeci funguje, jen když je tu s námi epidemie. Nemá cenu ho spouštět, když ta nehrozí. Většina odborníků se shoduje, že koronavirus už bude v nějaké podobě s lidstvem vegetovat navždy. To však přeci neznamená, že do skonání věků ve formě epidemie, kterou by musel hlídat náš čacký ratlík.

V jedné věci však útěcha z logiky nepřichází.

Proč vláda neudělala podobný systém už koncem jara? To musí přijít Blatný v nejtemnější hodině? Premiérovi a ministrovi zdravotnictví radily i v létě a na počátku podzimu přední kapacity. Nejen ony, ale kdokoli, kdo má zdravý rozum, si mohl spočítat, jak dopadneme, když se nepřijmou rázná opatření už v září, kdy počet nakažených raketově vzrůstal. Kdyby se vláda už tehdy v zájmu záchrany životů odhodlala omezit občanské svobody, dnes jsme mohli otvírat. Stovky, možná tisíce životů by byly zachráněny. Miliardy by byly ušetřeny, sta tisíce lidí by se nemusely třást o svou existenci.

PES ale nemá být pánem. Doporučení, které dává, jsou na první pohled rozumná. Jak se zdá, lidé ale nemuseli čekat, až na ně někdo štěkne a dodržují je většinu sami od sebe. Za několik týdnů bude nápor pandemie pod kontrolou, pokud vydržíme. Vláda se snad také začíná chovat zodpovědně, takže…

Zanechme však přehnaných nadějí, ohledně vlády. PES nePES, nějaký dvojministr se dal už slyšet, že chce otevřít všechny obchody co nejdřív. Někdo by ho měl kousnout.