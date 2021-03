Tato smyšlená tisková zpráva je absurdní, nikoho by však nepřekvapilo, kdyby vskutku vyšla. Zapadala by do komické řady vládních chyb. Jako by si ministři řekli: zvládnout covid nedokážeme, tak budeme aspoň lidi bavit. Červené bambule na nos nasadit, máme tu sbor nejlépe placených zdravotních klaunů!

Jak by bylo jinak možné, že vláda neudrží myšlenku ani čtyřiadvacet hodin? V pondělí zakáže závodní stravování, v úterý ho zas povolí. V pondělí prodlouží karanténu, v úterý ji zase zkrátí. Na obranu ministrů je nutno říct, že se rozhodují v nepředstavitelně těžkých podmínkách a nikdo by nechtěl být na jejich místě. Jenže o to spíš by snad měli vážit rozhodnutí! Na přípravu pravidel pro tuto uzávěru měli dost času. Mohou neomezeně využívat zahraniční zkušenosti a rady odborníků. Vědí, že se hraje o důvěru lidí a každá chyba znamená jednu prohranou bitvu s covidem.

Ač je to neuvěřitelné, stalo se. Není to však důvod pro to, aby lidé přestali dodržovat pravidla. Kabinetu se prostě poslední dobou nějak nedaří, čísla a fakta jsou však jasná. Přísná uzávěra a očkování jsou jedinou cestou k životu. To, že to nějaká vláda packá, je ve srovnání s tím, že bojujeme proti globální katastrofě, vlastně maličkost.