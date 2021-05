Spojené státy jsou už zase hlavní silou demokratického světa a odpracovávají škody, které čtyřmi roky v úřadě nadělal Donald Trump. Červnová cesta nového amerického prezidenta a Trumpova pokořitele Joea Bidena do Evropy proto není jen nějakou obyčejnou návštěvou, ale zásadním momentem obnovy vztahů nás Evropanů se Spojenými státy.

Proč je to pro nás důležité? Z mnoha různých důvodů. Jeden klíčový, ten bezpečnostní, ukázala nekončící kauza českou vládou oznámeného teroristického útoku ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích. Jasná podpora Spojených států, naposledy od amerického ministra zahraničí Antony Blinkena, pomohla tomu, že se s Rusy podařilo nejen uhrát diplomatickou remízu, ale dokonce na body zatím vyhrát. Prostě proto, že na zemi, za kterou stojí Spojené státy, si Rusko tolik nedovolí.

Další velmi důležitou věcí je samozřejmě ekonomika. I když to nejde jako mávnutím kouzelného proutku, přesto se obchodní vztahy mezi USA a Evropskou unií normalizují a mizí možnost obchodní války, která byla s Trumpem v Bílém domě všudypřítomná. Pro českou proexportní ekonomiku je to důležitá zpráva, která může pomoci našemu zotavení po koronakrizi.

Možná ale úplně nejpodstatnější je to, že USA se vrací s Bidenem do pozice té demokracie, která opět může být v mnoha oblastech vzorem. Tím za Trumpa přestala být a tím narostla křídla různým autoritářům, a to včetně těch u nás a v našem nejbližším okolí. Svoje domácí bitvy o demokracii a právní stát si samozřejmě musíme vyhrát sami. Ale v Bidenových Spojených státech máme i v tomto směru spojence, který podporuje to lepší, co v nás, dědicích Masaryka, stále dříme. Lze jen doufat, že Biden nezklame. Ale zázraky čekat netřeba. Možná stačí, že USA mají zase normálního prezidenta. Kéž by toto bylo možné říci o Česku.