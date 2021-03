Sputnik V je ruská ruleta s neotestovanou vakcínou

Je opravdu důvěryhodné slyšet od Miloše Zemana nebo Andreje Babiše, že by se nechali naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V, kdyby to bylo možné. V jejich případě to totiž možné není, protože oba pánové už se nechali naočkovat americko-německou vakcínou Pfizer. Zeman dokonce nelenil a vyjednával s Vladimirem Putinem, jestli by nám sem nějaký ten ruský Sputnik nedodal.

