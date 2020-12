Máme před sebou perných deset měsíců. Lidem, kteří jsou z virem pokřiveného roku stále nervóznější, dochází trpělivost, ale také peníze. Bojí se o svou budoucnost, práci, finanční zabezpečení.

Foto: Deník

Za takových podmínek vkročíme do volebního roku 2021. Atmosféru ve společnosti zásadním způsobem ovlivní schopnost zvládat covid-19 a zabránit třetí vlně nákazy. To se ale podaří jen tehdy, když se nebude nerozvážně rozvolňovat. Bohužel takový postup s sebou nese další škrcení obchodu, cestovního ruchu, služeb. Ačkoli stát bude vynakládat miliardy na jejich záchranu, velké množství provozovatelů to neustojí. Má už teď vláda jasný plán, co s těmi lidmi bude? Jsou na stole desítky rekvalifikačních kurzů, které jim nabídnou šanci na novou profesní kariéru na základě vědeckých studií o vývoji zaměstnanosti? Obávám se, že nikoli.