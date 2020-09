Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vyvolala nadšení u jedněch, odsudek druhých a zapšklé mlčení třetích. Teprve budoucnost ukáže, jaké ovoce jeho mise přinese. Osobně soudím, že její největší přínos je v sebezpytném imperativu, před nějž postavila každého z nás.

Na půdě Národní univerzity Čcheng-čch‘ Vystrčil uvedl: „Hned na začátku svého vstupu do politiky jsem sám sobě přísahal, že již nikdy nebudu pasivní a rezignovaný, že nikdy nepřipustím, abychom třeba někdy bez boje přišli o svobodu.“ Zlomyslníci by možná dodali, že právě proto se možná Vystrčil nikdy nestal skutečnou politickou hvězdou, dokonce ani v mateřské ODS. Jenže o to právě jde. Být poctivý a neoblomný, i když to nepřinese žádné výhody.