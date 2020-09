Krajské volby ve stínu viru

Politické strany vstupují do horké fáze kampaně. Pokud se ptáte, o co jde, nedivím se. Letošní krajské volby jsou natolik ve stínu koronaviru, že necelý měsíc před jejich konáním téměř nemají ve společnosti ohlas. I proto se celostátní lídři v čistě regionálních tématech příliš neangažují. Sekundují jen globálními čísly. Premiér Andrej Babiš a jeho zástupci Alena Schillerová a Karel Havlíček tak třeba včera v Olomouci uvedli, že jejich vláda poslala do krajů 22 miliard korun a do dopravní infrastruktury hodlá v příštím roce investovat rekordních 124 miliard. Pro obyvatele jednotlivých regionů to jsou ale jenom čísla.

Rozhodovat se budou hlavně podle reálného stavu silnic, po nichž jezdí, služeb v domovech seniorů nebo úrovně středních škol. Podstatná také bude jejich zkušenost se zvládnutím pandemie, nabídkou testování a začátkem školního roku. Aktuální chaos kolem pravidel pro karanténu ve školách, v kulturních zařízeních a na sportovištích může volebními preferencemi ještě zamávat. Nikoli ovšem tak, aby to dramaticky poškodilo pozici hnutí ANO. Jeho šéf řekl, že za úspěch by považoval obhajobu devíti vítězství z roku 2016, ale chtěl by je proměnit ve stejný počet hejtmanů. To se může podařit. Možná zajímavější bude sledovat, jak uspějí tahouni ostatních stran, ministryně Jana Maláčová z ČSSD a místopředseda STAN Petr Gazdík ve Zlínském, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v Olomouckém, senátor ODS Martin Červíček v Královéhradeckém kraji. Jejich preference mohou být vodítkem pro sestavování kandidátek do sněmovních voleb v roce 2021. Prezidentská přípravka Přečíst článek ›

