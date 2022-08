Jeden hot a druhý čehý

Spisovatel Jakub Horák pronesl onehdy v televizi ironickou poznámku, že v Praze se střídají magistrátní reprezentace, ale už léta v kampaních slibují totéž: dokončit Pražský okruh a vyřešit nedostatek bytů. Bezvýsledně. Na podobné úkoly totiž ani Praha s devadesátimiliardovým rozpočtem nestačí. Potřebuje nutně součinnost státu a zákonodárců. Voliči proto nerozhodují jen o tom, kdo má jaké vize, ale také, zda se dokáže dohodnout s centrální vládou.

Metropolitní klání nastoluje i výrazně ideologická témata promítnutá do praktických záležitostí. Dlouholetý spolupracovník Václava Klause st. Petr Macinka se postavil do čela nové strany Motoristé sobě. Jde o výrazně protipirátský projekt, který z principu odmítá podporu cyklostezek. Sází na jízdu auty, ale i hromadnou dopravu. Metro by mělo být zdarma. Uvádím to jako příklad, kdy se na úzce vymezeném tématu dají sbírat politické body.

Podobný postup zvolil starosta Poděbrad Jaroslav Červinka, který s dalšími kolegy protestně odešel z kandidátky STAN, založil vlastní formaci a občany svého města bude oslovovat jako muž, který se nebojí nahlas říct cosi škaredého o místních Romech. Na druhou stranu Robert Šlachta sice kandiduje ve „svých“ Pohořelicích, avšak nebude oslňovat spoluobčany obecními tématy, nýbrž těmi celostátními, třeba rozkrýváním korupční sítě v kauze Dozimetr.

Nejdražší byty v Evropě

Prolínání komunální a celostátní politiky je tedy běžný jev. Připomínám, že Bohuslav Svoboda, Patrik Nacher či Jan Čižinský jsou zároveň poslanci. Vít Rakušan a Zbyněk Stanjura vzešli z regionální úrovně.

Senát je prošpikován starosty a radními, navíc je vhodným startovním místem pro prezidentskou kandidaturu a naopak. Jiří Drahoš, Pavel Fischer či Marek Hilšer byli před čtyřmi lety hladce zvoleni senátory. A vsadila bych se, že nenaplní-li se hradní ambice Tomáše Zimy, za pár let zaujme místo v horní komoře.