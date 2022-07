Pokud se neodvoláme na Boha nebo nějakou ideologii, lze tento spor rozhodnout jen stěží. Vyspělé bohaté společnosti s rozsáhlým systémem sociálního zabezpečení a rozvinutou charitou však mají dost prostředků, aby pomohly ženám, pro něž je dítě zátěží či problémem. Je tedy možný jakýsi kompromis. Nechtěné děti mohou dostat nové adoptivní rodiče. Nepohodlí či nevýhody spojené s těhotenstvím mohou matce vynahradit peněžní příspěvky.

Člověk tu není od toho, aby určoval dogmata. Není dobré lpět na právu děcka na život, pokud byla matka znásilněna nebo jí hrozí vážné zdravotní potíže. Stejně přemrštěné je trvat na absolutním právu umělého potratu. Je to citlivá a bolestná věc, která se dotýká samého jádra života. Politici by ji neměli řešit silou, ale dohodou, která co nejvíc respektuje zájmy ženy i plodu. Zatím to nikdo neumí.