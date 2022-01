V tomto roce dala Moskva pocítit sílu své plynové zbraně i Evropské unii. Aby bylo jasno, Rusko neporušilo žádný z dlouhodobých kontraktů. Gazprom „jen“ do Evropy nedodal v podstatě ani kubík plynu, který na základě dlouhodobých smluv dodat nemusel. A všechno, co se dalo, vyvezlo Rusko do Číny, která je po zemním plynu daleko hladovější než dříve.

Navíc nové plynovody umožňují Rusku do Číny vyvážet vše, co nemusí dodat Evropanům. Peking, ještě horší diktatura než ta, co vládne nyní v Moskvě, se pak rozhodně neobtěžuje nějakým Navalným a také nemluví Rusku do přípravy na invazi na Ukrajinu. Proto také Moskva nasměrovala tok svého plynu do Číny a do Evropy dodala jen to nezbytně nutné, aby nemusela platit penále za nesplněné dodávky.

Takže až vám budou zdražovat plyn, nadávejte na Moskvu, a ne na Brusel. A to přesto, že nadávání na EU nám jde snáz než na Putina.