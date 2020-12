Vláda má nyní obrovskou odpovědnost. V boji s nemocí vyhrála díky disciplíně občanů první kolo. Ve druhém byla vinou vlastních chyb na pokraji K.O. Zachránili ji fantastičtí zdravotníci. Teď dostala jakoby darem třetí kolo. Nesmí v něm selhat. Očkování se musí dít perfektně.

Nejde jenom o to, dostat včas do země dost vakcín. Ani jen o to, aby ti, kdo jsou nejohroženější, byli očkováni bleskově a přesně.

Je tu ale ještě jedno úskalí. Mnohem složitější než plánování, zda očkovat ve stanech, u praktiků, nebo v nemocnicích. Či všechno dohromady.

Je to nedůvěra. Podle seriózních průzkumů většina lidí vakcíně nevěří. Jsou mezi nimi ti, kteří si myslí, že budou takto čipováni, aby se stali otroky Billa Gatese. Doufejme, že nepřevažují.

Obavy jiných však nelze zesměšňovat: Je to nové, je to narychlo. Co když to nebude fungovat? Stát musí být schopen lidi férově informovat o výhodách i rizicích očkování. Pokud nebude dost těch, kteří se chtějí nechat očkovat dobrovolně, měl by sáhnout k povinnosti.

Hlavně by však vláda neměla znovu před Vánoci podlehnout letní lambadě. Dva tři měsíce před spásou by neměla přehnaně uvolnit restrikce. Vánoce 2020 mohou být v nouzovém režimu, když ty 2021 budou svobodné.