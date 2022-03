Pravděpodobně jste už někdy zaslechli, že rostliny do ložnice nepatří, protože spáčům kradou kyslík. Co je na tom pravdy? Pokojovky ze svého okolí přijímají nejrůznější plyny a při jejich látkové výměně hraje klíčovou roli hlavně oxid uhličitý a kyslík. Absorbováním oxidu uhličitého, který vydechujete, získávají energii a uvolňují kyslík prostřednictvím fotosyntézy. Pro tento proces potřebují sluneční světlo, ať už přímé, nebo nepřímé. V noci je pak výměna plynů obrácená – většina rostlin přijímá kyslík a uvolňuje oxid uhličitý. Právě tento fakt je hlavním důvodem přesvědčení, že kytky v ložnici v noci škodí.

Obavy v žádném případě nejsou na místě, protože noční spotřeba kyslíku je u pokojových rostlin pramalá. Přestože záleží na množství pokojovek, je podle odborníků ve srovnání například s dýcháním partnera účinek zanedbatelný. Naopak je zde řada benefitů, jimiž mohou rostliny napomáhat klidnému spánku. Například fungují jako účinná zbraň proti suchému vzduchu. Pokojovky s bohatými listy intenzivně odpařují vodu a přispívají tak ke zvýšení vlhkosti v ložnici. Když po náročném dni plném stresu potřebujete před spaním zklidnit tělo a mysl, pomohou rostliny, které uvolňují do vzduchu vonné silice. Mohou také odpuzovat hmyz nebo působit antibakteriálně. Například z listů eukalyptu se do vzduchu dostávají právě takové silice. Samozřejmě berte v potaz osobní preference i zdravotní omezení v podobě alergií.

Pokud dáváte přednost kvetoucím druhům pokojovek, rozhodně se vyhněte druhům s intenzivní vůní, která by vám po čase mohla vadit. Zapomeňte na lilie a konvalinky, ale třeba i voskovky, jejichž vůně se nejvíce rozvine právě v noci. Správnou volbou bude například azalka či brambořík, který prý dokáže zahnat špatné sny. Exotické aroma jasmínu nemusí každému sedět, ale tyto půvabné květy mají velmi uklidňující účinky na naše tělo a mysl. Levandule zase pomáhá při tišení úzkostných stavů, zpomaluje srdeční rytmus a krevní tlak, snižuje celkovou hladinu stresu a postará se, abyste usnuli raz dva. Gardénie vás potěší svými bílými květy a příjemnou vůni s účinky sedativa.

Pro zdravé a klidné spaní se většinou doporučují teploty mezi šestnácti až osmnácti stupni. Ideální vlhkost by měla oscilovat kolem padesáti procent. Je dobré vědět, že teplejší místnost znamená sušší vzduch. Rozhodující nicméně vždycky bude, jak se cítíte vy sami – známkou pohody je, že se nepotíte ani nedrkotáte zuby chladem. Důležité je místnost pravidelně větrat.

Výběr konkrétního druhu rostliny vždycky přizpůsobte světelným a tepelným podmínkám své ložnice. „V chladnějších místnostech pomáhají pokojovkám terakotové květináče. Jsou porézní a snadněji odvádějí vodu, nedochází tak k případnému hnití kořenů,“ přidává praktické doporučení zahradnice Michala Brabcová. Ze zdravotního hlediska není dobré, aby zemina u rostlin zahnívala a plesnivěla – spory plísní se pak šíří po celé místnosti. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli rostlinu, zelená barva spolehlivě navodí pocit pohody a pozitivní nálady, což je pro spokojený spánek důležité.

Do ložnice se hodí především pokojovky, které dokážou uvolňovat kyslík během celých dvaceti čtyř hodin, takže i v noci. Jde většinou o sukulentní rostliny, které si ukládající vodu v kořenech a listech. V místnosti, kde spíte, se určitě osvědčí léčivka aloe vera neboli pouštní lilie. Její šedozelené listy, ve kterých ukládá vodu, dorůstají až do délky padesáti centimetrů. Roztržití amatérští zahradníci ocení, že nevyžaduje zvláštní péči, ale potřebuje dostatek světla a slunečních paprsků. A to i v zimě. Je proto dobré ji umístit na okno, nejlépe směřující na jih. Protože jde o pouštní rostlinu, nevadí jí v zimě ani suchý vzduch, typický pro panelákové byty. Asi nejznámějším využitím léčivých vlastností aloe je ošetření popálenin, odřenin a malých řezných ran.

Úzké dlouhé a mečovité listy tenury nejspíš znáte pod přezdívkou tchýnin jazyk, kterou si vysloužila pro své dlouhé a špičaté listy. Tenura prospívá už při deseti stupních Celsia, bude se jí dařit ve stínu i na slunci. Pokud je to možné, postavte ji na okno orientované západním směrem a se zálivkou spíše šetřete. Vhodná je také juka, o niž se zvládne postarat i začátečník.

Je známo, že některé zelené krásky umí vzduch vyčistit nejen od běžných toxických částeček, ale také od chemikálií z čisticích prostředků nebo výparů z malby a lepidla. Aby se rostlinám dařilo, potřebují uhlík. Berou ho ze vzduchu, ale spoustu ho najdou i v toxických látkách, které se v domácnostech objevují, což je například formaldehyd, toluen nebo benzen. Když pohlcují uhlík, nasávají s ním škodliviny, takže vzduch čistí a chrání vaše zdraví.

Schopnost čistit a filtrovat vzduch s pomocí pokojových rostlin prozkoumal před třemi desítkami let americký Národní úřad pro letectví a vesmír. S jeho výsledky, díky nimž získaly některé rostliny status přírodních čističek vzduchu, jste se už určitě setkali. Detailní pohled do studie poněkud tlumí nadšení. Experimenty byly prováděny v plexisklových krabicích, v některých případech také s ventilátory a s přídavkem aktivního uhlí do substrátu.

Průzkum se zaměřoval na podmínky v kosmických lodích. Tam odvedou přírodní čističky svou práci, protože v uzavřeném prostředí vesmírných stanic se nedá větrat. V ložnici běžného bytu však ano, proto se očekávaný filtrační efekt rostlin nedá porovnávat s účinností klimatizace nebo otevřeného okna. Vyčíslit, kolik byste potřebovali v ložnici zelených pomocníků, raději nezkoušejte. Rozhodně však není na škodu, když si některé z „přírodních čističek“ dáte do ložnice.

Z výsledků studie navíc vyplývá doporučení umístit do interiéru aspoň jednu rostlinu na každých deset metrů čtverečních.

Na pomyslné první příčce se usadil půvabný lopatkovec, který výzkum označil na nejúčinnější čističku vzduchu, protože dokáže částečně eliminovat z ovzduší benzen, formaldehyd, trichlorethylen, xylen, toluen a amoniak. Tahle elegantní pokojová rostlina při nízkých teplotách roste pomaleji, a je proto ideálním kandidátem pro pokoj, kam chodíte spát. Bodoval také oblíbený zelenec, který ze vzduchu filtruje formaldehyd a uvolňuje hodně kyslíku i vlhkosti. Snadno se rozmnožuje a jeho kořeny ukládají vodu tak, aby vydržel i v případě, že zapomenete na zálivku. Fíkusy slaví návrat do současných interiérů, tradiční pokojová rostlina s lesklými listy absorbuje formaldehyd.

Jedním z vděčných druhů je fíkovník pryžodárný. Snese suché stanoviště a nevyžaduje náročnou péči. Pokud chcete, aby rostl jako keřík, potřebuje stanoviště, kde je hodně světla. Fíkus benjamin může dorůst až do výšky dvou metrů, jeho kmen má krátké a tyčovité větve se spoustou listů a díky jejich množství produkuje hodně kyslíku. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír pochválil i šplhavnici zlatou, která filtruje benzen, xyleny, toluen, formaldehyd a trichlorethylen. Detoxikační schopnosti má i pokojový břečťan. Doporučení si vysloužily také dracény.

Především Dracaena reflexa a Dracena marginata odstraňují ze vzduchu formaldehyd, toluen, benzen a další škodlivé látky. Navíc se snadno udržují. Preferují sice slunná stanoviště, dařit se jim ale bude i v částečně zastíněných, a dokonce stinných oblastech při teplotách nad patnáct stupňů. „Nebojte se rostliny správně nakombinovat. Ne vždy musí platit pravidlo, že do jednoho květináče patří jen jedna rostlina. Pokud sesadíte do jedné nádoby rostliny se stejnými nebo podobnými nároky, získáte neokoukanou a funkční dekoraci. Efektně může vypadat například Dracaena marginata s holým stonkem podsazená nenáročným zelencem,“ radí Michala Brabcová.

Jak udržovat pokojovky v kondici?

Je to prosté. Základem úspěchu vždycky je správně zvolená rostlina. „Měli byste znát její požadavky,“ říká zahradnice Michala Brabcová. „Vyberte správný substrát a květináč, používejte vhodná hnojiva s doporučeným dávkováním a postarejte se o pravidelnou zálivku.“ Živiny obsažené v substrátu se rychle odčerpávají. Na rozdíl od venkovních rostlin si pokojovky pro ně nemohou kořínkem sáhnout do hlubší vrstvy půdy. Ostatně i proto je na jaře musíte přesazovat a průběžně pravidelně přidávat do substrátu hnojivo. Vítaným pomocníkem se mohou stát také probiotika, šitá na míru pokojovkám. Miliardy užitečných organismů pomůžou rostlinám lépe zakořenit a nastartují jak jejich růst, tak i proces fotosyntézy. Díky tomu budou vaši zelení společníci vitálnější, bohatěji kvetou a snadněji odrazí dotěrné škůdce a choroby. „Abyste podpořili zdraví a imunitu rostlin, které musejí odolávat ne zrovna ideálním podmínkám, přidejte do zálivky probiotika Weiki,“ doporučuje Michala Brabcová.



Bez sušených kytek

Pokud věříte na pověry, nedávejte do ložnice rostliny pichlavé, s ostrými listy. Kromě nepokojné energie prý oslabují i chuť na sex. Nepříznivý vliv na okolí mají i odumřelé a uschlé rostliny nebo jejich části, stejně jako sušené květiny. Mohou vám kazit spánek, přivolávat zlé sny a způsobovat únavu. Podle feng-šuej byste měli mít v ložnici rostlin co nejmíň a pokud možno každou jinou. Nedoporučuje se orchidej, protože rychle odvádí pryč energii, můžete se pak budit bez elánu a chuti do nového dne.