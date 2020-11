Vysoké počty nově prokázaných onemocnění koronavirem na začátku týdne sice přestaly lámat rekordy, ve středu ale opět vyskočily na 15,7 tisíce. A výrazně přibývá i zemřelých. S nákazou v těle už zemřely více než čtyři tisícovky Čechů. Nejvíce jich skonalo v minulém týdnu, přes dvanáct set infikovaných. A data za první dny aktuálního týdne naznačují, že konečný součet bude v neděli podobně vysoký.

Poznámka: V případě dat v této infografice je nezbytné hovořit o "úmrtích s koronavirem". Jak uvádí ministesterstvo zdravotnictví, čísla pojednávají o "úmrtích osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni".

Dvacátník i 104letá

Nejmladším člověkem, který v Česku zemřel v souvislosti s koronavirem, byl teprve sedmadvacetiletý muž z okresu Plzeň-jih. Nejstarší oběti, ženě z Prahy, bylo 104 roků. Vyplývá to z podrobných údajů zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví na základě hlášení hygienických stanic, které Deník zanalyzoval.

Více než polovina zemřelých byli osmdesátníci a starší. Další dvě pětiny obětí byli lidé mezi šedesátkou a osmdesátkou.

Na Čechy mladší šedesáti let tak připadá jen necelých pět procent úmrtí.

Ochránit seniory

Z toho plyne, že zásadní je ochránit před nákazou zejména starší. To se ale v současnosti nedaří, v nemocnicích jich teď končí čím dál víc.

„Věk přijímaných pacientů v poslední době výrazně stoupl z průměrných 65 na zhruba 70 let. Je to důkaz toho, že opravdu máme co do činění s velkým problémem v oblasti seniorní populace,“ přiznal i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Od včerejška začalo platit nařízení o plošném testování v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb. Testy by se u klientů i personálu měly opakovat každých pět dní.

První vyšetření se přitom má uskutečnit nejpozději do příští středy. Včera domovy seniorů stále čekaly na dodávky testů od zdravotních pojišťoven.

Zranitelní muži

Co se týče pohlaví, i v České republice platí, že s koronavirem umírají více muži (58 procent) než ženy (42 procent). Ve věkové skupině mezi šedesáti a osmdesáti lety je rozdíl ještě mnohem markantnější.

V regionálním členění platí, že krajem s nejvíce úmrtími je Praha, naopak nejlépe si v absolutním počtu stojí Liberecký kraj.