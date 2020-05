Vylité pivo. Kuchaři na dlažbě. Dva měsíce bez pořádných příjmů. Opatření proti šíření koronaviru tvrdě zasáhla tuzemské hospody a restaurace. Pověstnou českou pivní kulturu to ale nepoložilo, jak ukazují dostupná data.

Zdroj: Deník Data

Ještě na počátku dubna hospodští v průzkumu agentury Data Servis varovali, že pokud budou jejich podniky zavřené mnoho měsíců, čtvrtina z nich už znovu neotevře.

Nicméně z nejnovější rozsáhlé ankety Plzeňského Prazdroje mezi více než 16 tisíci hospodami vyplývá, že nepokračovat v byznysu plánují pouhá 2,5 procenta.

Prudký sešup tržeb

To ale vůbec neznamená, že by jejich majitelé nemuseli dál bojovat s ekonomickými těžkostmi. Tržby v minulých týdnech dramaticky klesly.

Naznačují to i oficiální data Finanční správy. První den, kdy byly hospody zavřené (v sobotu 14. března), odešla od osmi večer do půlnoci do systému EET pouhá třetina účtenek (z restaurací a obchodů) než o týden dříve.

„V dobách před karanténou jsme v restauracích utráceli o třetinu více než před rokem. Nicméně během karantény došlo k prudkému propadu, a to na polovinu loňských čísel,“ přidává se hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

V posledních týdnech před otevřením zahrádek se propady zmírnily, ale stále se držely mezi 30 a 40 %.

Zachránci nejvěrnější

Uchránit restaurace a hospody před ještě větším „sešupem“ pomáhali jejich štamgasti. Chodili si k výdejním okénkům pro jídlo či pivo „na doma“ nebo si je nechávali dovážet.

Přes devět tisíc „nejvěrnějších“ zákazníků si prostřednictvím projektu Zachraň hospodu nakoupilo poukazy do více než patnácti set restauračních podniků. Utratili za ně deset milionů korun.

Akce bude pokračovat až do prázdnin, poukazy bude možné uplatnit do konce roku. „Očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný,“ říká k čerstvě otevřeným zahrádkám Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, který za projektem spolu s dalšími partnery stojí.

„Tržby v restauracích se budou zlepšovat, nicméně nelze očekávat rychlý návrat,“ míní i Navrátil z České spořitelny. „Aktuální vývoj naznačuje návrat k předkrizovému chování až někdy na přelomu léta a podzimu,“ dodává.