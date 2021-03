Kontroly na hranicích zůstanou. Německo je prodlouží do 17. března

Německo prodlouží stálé kontroly na hranicích s Českou republikou a rakouským Tyrolskem do 17. března. Podle agentury DPA to dnes na neveřejném zasedání výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu oznámil náměstek německého ministra vnitra Stephan Mayer. Dosud byly kontroly výrazného omezení cestování naplánované do dneška.

Kontroly u česko-německých hranic | Foto: ČTK / ČTK