Nepříjemné překvapení může čekat na lidi, kteří si zkracují cestu přes Německo. Přestože německá i saská vláda umožňuje tranzitní průjezd, začali policisté lidi jedoucí přes Sasko například z Liberce do Varnsdorfu nebo z Dolní Poustevny do Děčína vracet a vyhrožovat jim pokutami až 150 eur. Případem se kvůli nejasnostem zabývá i české ministerstvo zahraničí. Saská ani německá protiepidemická opatření totiž takový průjezd neomezují.

Kontroly na hranicích v době koronaviru. | Foto: Deník / Michal Fanta

Místo 60 kilometrů jen 45. Takový je rozdíl mezi cestou z Dolní Poustevny do Děčína přes Česko a přes Německo. Cesta z Varnsdorfu do Liberce vede buď po přímé, pohodlné silnici přes Polsko a Německo, nebo oklikou přes Česko. Od minulého týdne by lidé měli využívat jen ty, které vedou po našem území.