Ve Slovinsku je nyní několik set Čechů. Turistů, kteří si rezervaci zajistili před 6. srpnem se karanténa netýká, pro vstup do Slovinska budou potřebovat ale negativní test na covid-19. Zájem o cesty Čechů, kteří plánovali do Slovinska vyrazit, pravděpodobně kvůli desetidenní karanténě opadne. Zařazení České republiky Slovinskem na seznam středně rizikových zemí je výsledek nezvládnuté komunikace ministerstva zdravotnictví, řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Slovinsko - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Slovinci se podle Papeže chovají velmi korektně, nechají projíždět lidi, kteří cestují do Chorvatska. Ti, kteří si před 6. srpnem zakoupili dovolenou ve Slovinsku, nemusí podstoupit karanténu. Cestovní kanceláře do země pořádají různé typy zájezdů, především do hor nebo pro cyklisty. Dalších několik set Čechů se podle něj do Slovinska určitě chystalo, ale vstup kombinovaný s karanténou je velkou překážkou, uvedl.