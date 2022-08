Pokud odcházíte ze svého auta, berte s sebou vše, co je za jistých okolností schopné způsobit požár. Samozřejmě pravděpodobnost, že k požáru skutečně dojde, je minimální, ovšem když se sejde několik věcí najednou, možné to skutečně je, jak vysvětluje kpt. Ing. Jiří Strakoš z oddělení požárně technických expertiz Technického ústavu požární ochrany v Praze: „Z principiálního hlediska je vznik požáru od láhve s vodou reálně možný. U vhodně tvarované či zakřivené láhve může být sluneční záření soustředěné do optického ohniska, ve kterém může potenciálně dojít vlivem nadměrného zahřívání hořlavého materiálu, který by se zde nacházel, k jeho vznícení. Princip je stejný jako u zrcátek a například těžítka z koule.“