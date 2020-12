Druhá vlna epidemie covid-19 zasáhla Česko mnohem více než ta na jaře. Nemocnice se velmi rychle plnily pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Podle Jiřího Steinbacha, primáře Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Hořovice, jen díky mezi veřejností nepopulárním omezením a lockdownu nakonec ke kolapsu ve zdravotnických zařízení nedošlo.

Jiří Steinbach, primář ARO Nemocnice Hořovice. | Foto: Nemocnice Hořovice

To, co letos zažívají lékaři, sestry i dobrovolníci, lze jen těžko popsat. Při péči o nemocné covidem si sahají na dno svých sil. Avšak nebýt jejich obětavosti, byly by počty zemřelých mnohem vyšší. „Pro nás to byla – a vlastně stále je – doba vysokého nasazení a práce ve ztížených podmínkách. Péče o pacienty v izolaci je velmi náročná a přináší celou řadu problémů, se kterými se v ,běžné' intenzivní péči setkávám ojediněle, typicky v době chřipkových epidemií. Zde však nikdy nedošlo k tak zásadnímu narušení provozu nemocnice a jednalo se řádově o jednoho až dva pacienty ročně,“ řekl primář.