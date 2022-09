Akce probíhala byla přístupná veřejnosti. Nelehkého úkolu, tedy vybrat ty nejlepší z nejlepších, se zhostila osmičlenná porota: Václav Kučera (CZ), Vladislav Bláha (CZ), Dani Šehu (BiH), Jan Jakub Bokun (PL), Jakub Kościuszko (PL), Antonio Rumenović (HR), Matěj Freml (CZ) a Patrick Vacík (DE, CZ). Soutěž byla slavnostně zahájena v Zrcadlovém sále zámku, kde porotu a účastníky soutěže milým proslovem uvítal starosta města, Mgr. Martin Hujer, a popřál jim pěkné chvíle prožité v našem posázavském městečku.

Nedílnou součástí každého ročníku kytarové soutěže jsou také večerní koncerty. První zahajovací koncert patřil kytaristce, naší absolventce Elišce Lenhartové (1. ročník „Zruč nad Sázavou 2005 “ – 2. místo). Druhý koncert se uskutečnil ve čtvrtek na nádvoří zámku, kde vystoupilo světoznámé polské Duo Bokun-Kościuzsko a po krátké přestávce pódium patřilo Pražskému kytarovému kvartetu. Byla to úchvatná smršť pozitivní energie a neskutečný umělecký zážitek. Kdo se ten večer do areálu zámku nedostal, může litovat, stálo to za to.

Závěrečný slavnostní koncert na počest kytaristy, pedagoga a skladatele Milana Tesaře, kterému byla udělena cena in memoriam za celoživotní dílo a přínos klasické kytaře, se uskutečnil v Kostele Povýšení sv. Kříže. Cenu převzala jeho manželka. Na koncertě vystoupili umělci: Vladislav Bláha, kytarové duo „Siempre Nuevo“ a Pražské kytarové kvarteto.

V průběhu konání soutěže také probíhala prodejní výstava notových materiálů firmy Bärenreiter Praha a výstava nástrojů mistrů kytarářů. Třešničkou na dortu byly dva workshopy: prezentace učebnice nové generace „Kytarová škola“ Vítka Zámečníka a prezentace kytarové tvorby Stanislava Juřici, který představil své skladby cílené právě na výuku kytarové hry na „zuškách“. Účastníci soutěže byli workshopy nadšeni. V příštím ročníku soutěže bych rád přivítal kytaristu a skladatele Marka Hougtona, který působí ve Velké Británii. Na těchto seminářích (workshopech) se učitelé mohou dozvědět spoustu zajímavých informací, které rozhodně vedou ke zkvalitňování výuky na našich školách.

A nyní již k samotným soutěžícím. Porota udělila v každé kategorii 1. - 3. cenu a několik „Čestných uznání“. Titul „Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2022“ se přiznává soutěžícímu s nejvyšším počtem dosažených bodů. Srbský kytarista Vuk Vukajlović se stal nakonec absolutním vítězem a tedy „Laureátem soutěže Zruč nad Sázavou 2022“ a převzal z rukou mistra kytaráře Petra Matouška nástroj „Koncert master“ v hodnotě 4 000 Eur.

Ale ani naši žáci neodešli s prázdnou: Barbora Boumová – 2. místo (I. kategorie), Adam Bouma 3. místo (II. kategorie), Alice Risová – Čestné uznání (II. kategorie), Kamila Fleková – 11. místo (II. kategorie), Gabriela Sochůrková – 8. místo (III. kategorie). Alice Risová získala „Cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby“.

Autor: Jiří Freml