Abiturienti se setkají po padesáti pěti letech

Je to už úctyhodných padesát pět let, co odmaturovali absolventi Střední průmyslové školy v Kutné Hoře třídy E4. Nyní se potkají v pátek 26. června v Audienční síni Vlašského dvora, aby od 11 hodin oslavili jubileum a také 150. výročí vzniku školy. Přítomen bude i nynější ředitel školy Josef Treml, který abiturienty pozdraví a předá jim pamětní plakety.