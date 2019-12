Nápad nechat ušít polštářky pro pacienty vzešel od primářky léčebny dlouhodobě nemocných Radky Dudlákové ve spolupráci se sociální pracovnicí nemocnice Radkou Štencelovou. Nemocnice zakoupila látky a Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora, se kterým již dlouhá léta spolupracují, zajistilo řadu nadšených dobrovolnic, které ušily seniorům polštářky se vzorem květin a oveček.

„Setkali jsme se s neuvěřitelnou ochotou lidí pomáhat a věnovat svůj čas pro dobrou věc. Díky naší výzvě, kterou jsme uveřejnili na sociální síti, se nám ozývali lidé z celé republiky a chtěli být do tohoto projektu zapojeni. Jsme jim za to velmi vděční a vážíme si velké pomoci všech, kteří se na šití polštářků podíleli. Děkujeme především paní Brunclíkové, paní Kučerové, paní Malichové a Klubu důchodců z Kutné Hory za to, že se do šití polštářků s nadšením pustili a díky nim jsme mohli udělat radost desítkám pacientů,“ poděkovala s úsměvem Jindřiška Vinická, vedoucí centra.

Předávání polštářků proběhlo za účasti zaměstnanců kutnohorské nemocnice, dobrovolnického centra a za klub důchodců přijala pozvání paní Puchríková, která tam šití polštářků zorganizovala. Pacienti neskrývali dojetí a byli darovanými polštářky velmi potěšeni.

Dobrovolnické centrum zajišťuje v nemocnici nejen dobrovolníky - společníky, kteří tráví čas u lůžek pacientů, ale i řadu kulturních akcí. V předvánočním čase se mohou pacienti i zaměstnanci nemocnice těšit na zpívání vánočních koled.

Daniela Stýblová