Závod se stal v tomto roce součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Celkem se na start postavilo 213 závodníků v osmnácti kategoriích. Musím pochválit domácí běžce, kteří si v konkurenci vedli skvěle a dokázali vybojovat několik cenných kovů – jsou velice šikovní. Náš závod byl opět součástí Přeboru Středočeského kraje v přespolním běhu, takže byl skutečně dobře obsazený,“ popsala průběh ředitelka závodu Jana Červenková z pořádajícího sportovního oddílu AC Čáslav.

Sportovní den zahájily budoucí atletické naděje, když se na dráze představili junioři a mladší přípravky. Starší přípravky, žactvo, dorostence a dospělé pak čekaly vyznačené okruhy v lesoparku Vodranty. Zlatým hřebem programu pak byl od 11,30 hodin běh vytrvalců na deset kilometrů a dorostenců s mílaři na čtyři kilometry.

Na nejdelší trati zaznamenali nejrychlejší časy František Schoval z klubu Atletika Stará Boleslav a Marta Fenclová z AC Pardubice. Mezi mílaři se radovali Roman Svoboda z ASK Dipoli spolu s domácí závodnicí Terezou Havlíčkovou.

„Pro starší kategorie byly ve hře prize money, děti si odnesly medaile. Vše proběhlo v pohodové a přátelské atmosféře. My teď moc doufáme, že přivítáme ještě běžce na Štěpánském běhu, což by měla být naše rozlučka s atletickou sezónou. V tomto okamžiku ovšem těžko předjímat, zda bude možné v prosinci vůbec nějakou hromadnou akci uspořádat,“ uvedla Jana Červenková.

Výsledky 79. ročníku Běhu sady Vodranty

Muži 10 km: 1. František Schoval (Atletika Stará Boleslav) 36:52 min, 2. Jiří Zelenka (A. C. TEPO Kladno) 37:11, 3. Luboš Herel (TJ Sokol Kolín – atletika) 37:16

Ženy 10 km: 1. Marta Fenclová (AC Pardubice) 38:51 min, 2. Jana Pilařová (Čáslav) 39:33, 3. Petra Dvořáková (AC Čáslav) 41:48

Muži 4 km: 1. Roman Svoboda (ASK Dipoli) 14:29 min, 2. Tomáš Suchánek (TJ Slavoj Český Brod) 15:25, 3. Tomáš Vodička (ASK Dipoli) 16:41

Ženy 4 km: 1. Tereza Havlíčková (AC Čáslav) 16:46 min, 2. Kateřina Siebeltová (ASK Dipoli) 17:26, 3. Iveta Filounová (SKP Nymburk) 18:01.

Kompletní výsledky najdete na: online.atletika.cz

Michaela Kratochvílová