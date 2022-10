Do cesty se jim tak postavily překážky jako slackline, ručkování, lezecká stěna, šplh a další. Za nepřekonané překážky museli závodníci splnit náhradní handicap v podobě deseti, ti menší pěti burpees neboli angličáků. Všichni závod za velké podpory ostatních spolužáků a učitelek úspěšně dokončili. Na nejlepší z nich čekal diplom a pro všechny účastníky malá sladkost. Žáci druhého stupně se po ukončení běžeckého závodu zúčastnili oštěpařské soutěže a soutěže ve visu. Velké díky patří Michalu Pavlíkovi, který "na Kamenné stezce strávil nejlepších devět let základní školy" a všem ostatním vyučujícím a asistentkám za organizaci tohoto závodu.

Projekt Trenéři ve škole pomůže dětem získat pozitivní vztah ke sportu

A jak hodnotí Spartan race samotní závodníci?

„Bylo to dobrý, emočně i fyzicky náročné, tenhle závod jsem běžela poprvé, bavilo nás to. Paní asistentky a učitelky nám radily, kam máme běžet. Bylo by super, kdyby to bylo i příště.“

„Zajímavý závod, byl mnohem těžší, než se zdálo. Bavila mě lezecká stěna a házení oštěpem.“

„Všechno nás po závodu bolí z těch angličáků, nikdy jsem tenhle závod nezkoušel. Příště bych to chtěl běžet znovu, mohlo by být víc překážek a aby nebylo mokro.”

Autor: Věra Krulišová