Čáslák tvoří děti dětem

Čtenář reportér





/FOTOGALERIE/ V Čáslavi začal vycházet dětský online časopis Čáslák, který je výjimečný a odlišný v tom, že autoři příspěvků jsou přímo děti. Svojí stránku vymyslí podle toho, co je osobně baví. To, co je pro ně atraktivní a patří k jejich světu. Mají možnost to zkonzultovat třeba se svými rodiči, ale je to především o jejich fantazii a nápadu.

Dětský časopis Čáslák. | Foto: Jana Teklová