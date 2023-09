/FOTO/ Pobočka školy s dlouhým názvem Mateřská škola speciální, Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav byla v pondělí 4. září slavnostně otevřena v Kutné Hoře. Škola s dvacetiletou tradicí vzdělává děti se závažnými zdravotními problémy nejen z Čáslavi, ale také z přilehlého regionu Čáslavska a Kutnohorska.

Ze slavnostního otevření pobočky speciální školy Diakonie Českobratrské církve evangelické Čáslav v budově evangelické fary v Kutné Hoře. | Foto: Květuše Mašínová

Otevření přípravné třídy se uskutečnilo pod záštitou senátora Bohuslava Procházky. Slavnostního dne v rekonstruované budově evangelické fary v Kutné Hoře se rovněž zúčastnili starosta města Lukáš Seifert a další hosté, především však děti, rodiče a usměvavé učitelky.

Nová pobočka školy vznikla na základě poptávky rodičů, pro které je složité cestovat každý den se svými dětmi až do Čáslavi. „Celý projekt mohl vzniknout především díky široké podpoře přátel, sponzorů a grantového programu Krabice od bot. Za to jsme všem velmi vděční a srdečně zveme na první Den otevřených dveří ve čtvrtek 21. září od 9 do 15 hodin,“ upřesnila ředitelka školy Květuše Mašínová.