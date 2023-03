/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odpuštění a smíření bylo téma přednášky Ladislava Heryána, která se na pozvání čáslavské skupiny České křesťanské akademie konala v úterý 21. března v Komenského síni evangelické fary. Setkání s římskokatolickým knězem, saleziánem, vysokoškolským pedagogem, spisovatelem a erudovaným biblistou bylo všechno možné, jen ne nuda.

Z přednášky 'Odpuštění a smíření' kněze Ladislava Heryána v Komenského síni na evangelické faře v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

A mimochodem, může být teolog rockerem či rocker teologem? Může, páter Heryán je toho důkazem.

Ladislav Heryán se narodil 24. února 1960 v Petřvaldu u Nového Jičína. Od sedmnácti let se účastnil tajného teologického studia. V roce 1981 se stal tajně salesiánem. Salesiáni jsou římskokatolická kongregace, která se zaměřuje na výchovu dětí a mládeže.

V roce 1987 emigroval přes Rakousko do Říma s cílem dokončit studium teologie a vstoupit do misií v Africe. Po sametové revoluci byl ale požádán, aby se po dostudování postgraduálního studia na Papežském biblickém institutu Biblicum vrátil do vlasti.

Po návratu působil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde přednášel Nový zákon a řečtinu. Působil také jako ředitel a kaplan salesiánské komunity v Praze. Obhájil disertační práci a stal se doktorem teologie. Je označován za pastora undergroundu, kázal totiž na pohřbu Ivana Martina Jirouse a vedl rozloučení s Filipem Topolem. Přednášel na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí také jako vězeňský kaplan.

Život Ladislava Heryána, kterému přátelé neřeknou jinak, než Ládys, by vydal na román. Nebo spíše na několik románů. A taky na jeden zamilovaný. Vždyť, který katolický kněz se může pochlubit, že se do něj zamiluje krásná studentka teologie?

Ladislav Heryán hraje na kytaru a zpívá. A to nejen v kostele a na přednáškách, ale dokonce na festivalech. Jeho kázání také nejsou typická na tradičního katolického kněze. K lidem má blíže než kolegové, je citlivý a empatický. Bylo to také vidět na tématu čáslavské besedy.

Odpouštět totiž na rozdíl od biblických přikázání nebere jako samozřejmost či „befel“: „Je pochopitelné, že manželka, které někdo zabije manžela, vrahovi nemůže dlouho odpustit. Ale musí to přijít samo, vnitřně, třeba po mnoha letech. A po odpuštění a smíření se ji jistě bude žít lépe!“ Že je odpouštět osvobozující, potvrdili ze své zkušenosti také někteří posluchači.

Ladislav Heryán patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Také do Čáslavi přijel se „srdcem na dlani“. Přednášku uzavřel slovy: „Téma smíření a odpuštění souvisí s naším pojetím Boha. Lidé se proměňují tím, že jsou milováni a nikoli splácením nějaké ceny nebo dluhu.“

