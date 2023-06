/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třetí ročník multižánrového fairtradového festivalu na hradbách „Bašta pro všechny“ se konal v neděli 18. června v latinsko-americkém stylu. Nechyběly pochoutky latinsko-americké kuchyně, divadelní přestavení a koncert zpěvačky Marty Töpferové. A děti se dočkaly pravděpodobně historicky první mexické piñaty v Čáslavi.

Ze třetího ročníku multižánrového fairtradového festivalu Bašta pro všechny na hradbách v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

Festival zorganizoval Dobročinný spolek Marta a Evangelický sbor v Čáslavi v rámci „Týdnů proti rasismu“ s finanční podporou města a Českobratrské církve evangelické. V jeho průběhu byly k dostání fairtradové výrobky - káva, čaj, čokoláda a mnoho dalších.

Dobročinný spolek Marta pro festival připravil krásné rukodělné výrobky, novinkou byly pletené organizéry na květináče, tužky a podobně. Dále byl pestrý výběr oblíbených pletených hadříků na nádobí, nechyběly ani domácí marmelády - letos z fairtradových banánů a jahod ze Starého Kolína a také bezový sirup z Bylan. Výtěžek prodeje je určen na podporu dětí rodičů samoživitelů a seniorů v nouzi.

Zdroj: Youtube

Letošní divadelní představení v latinsko-americkém stylu vyprávělo příběhy malé Lupitiny González. V její rodině totiž právě začal Día de los Muertos, tedy mexický sváteční Den mrtvých. Přestože to vypadá strašidelně, mexická oslava Dušiček je barevná, veselá, nechybí tanec a zpěv. I v Zemi mrtvých se totiž všichni rádi od srdce zasmějí!

Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček ukázala, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života. Představení Dory Bouzkové získalo mnoho ocenění v Čechách i v zahraničí.

Zdroj: Youtube

A co je to vlastně ta mexická piñata, kterou si čáslavské děti oblíbily? Piñata je barevný papírový oslík zavěšený na špagátu na stromě. Dle mexických zvyklostí se děti střídají v rozbíjení piñaty. Tomu, kdo je na řadě zavážou oči, zatočí ho dokolečka tolikrát, kolik je mu let. Dají mu do ruky klacek a za zpěvu ho nechají poslepu bouchat do piñaty.

Ta je zavěšená na špagátu, za který někdo z přítomných tahá, takže poskakuje nahoru a dolů a uniká tak ranám. To se opakuje, dokud se piñata nerozpadne, nevysypou se z ní sladkosti a všichni se na ně nevrhnou, aby si jich posbírali co nejvíc. Historické počátky piñaty pocházejí od indiánských civilizací z doby před Kryštofem Kolumbem.

Na obrazech čáslavského malíře Víta Šneberga se prohánějí ryby z pravého zlata

Během festivalu vystoupli žáci Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. Na závěr zahrála a zazpívala skvělá zpěvačka a interpretka latinsko-americké hudby Marta Töpferová za doprovodu dvou fenomenálních muzikantů Ladislava Muroně a Petera Kormana.

Toto trio se věnuje bohaté tradici latinsko-amerických písní. Jejich repertoár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca, argentinská chacarera a zamba, venezuelské joropo a vals, andské huayno a výběru autorských písní.

Zdroj: Youtube

Třetí ročník multižánrového fairtradového festivalu byl úspěšný. Kromě zábavy přinesl poučení a poznání cizí kultury, tentokrát latinsko-americké. Poděkování patří nejen čáslavské farářce Drahomíře Duškové Havlíčkové, ale všem, kteří se na akci podíleli. A nezbývá, než se těšit na další ročník fairtradového festivalu v Čáslavi.