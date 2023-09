/FOTOGALERIE, VIDEO/ Leo Pank Ševelpuna zahrál a zazpíval na multižánrovém festivalu Dvorky v Čáslavi. Zní vám toto jméno exoticky? Tak to je vidět, že nejste místní. Jedná se totiž o umělecké alter ego čáslavského písničkáře Pavla Šenkapouna. O hudební doprovod se postarala žánrově nezařaditelná kapela Čtvrt na smrt.

Leo Pank Ševelpuna svým vokálně-instrumentálním projevem patří do punku, skladatelsky do folku a tematicky je to čisté blues. V roce 2022 vydal album Český folk, na kterém se producentsky i nástrojově podílela právě kapela Čtvrt na smrt. Na čáslavských Dvorcích spolu zahráli písničky z Českého folku i vlastní diskografie, kterou tvoří studiová alba A furt to nestačí, Držím Ti pěsti, k nimž brzy přibude novinka s názvem „Láska. Vždycky.“

Pavel Šenkapoun je osobnost s velkým rozsahem působnosti. Profesí i životem je kreativec, ale také písničkář, básník a v neposlední řadě blogger. Vede blog o copywritingu nazvaný Nejlepší copywriter a kreativní agenturu pod značkou Logos. Vystudoval filozofii a bohemistiku, stal se doktorem přes texty, píše texty písní, hrál v několika hudebních skupinách.

Živil se jako pomocný dělník, skladník, překladatel, editor knih, výzkumný pracovník, univerzitní pedagog, středoškolský učitel češtiny či vedoucí kytarového kroužku. Kromě copywritingu připravuje také online strategie, analýzy, kreativní koncepty a ucelené kampaně.

„Každé umělecké dílo, i to zdánlivě nejtemnější, je podle mě specifickým projevem lásky k životu. Pokusem život zachytit, uchovat a transformovat do něčeho, co může jeden člověk sdílet s druhým. Od svých šestnácti let se o to stále znova pokouším a v každé písničce nebo básničce chci zachytit život a uchovat ho pro druhé lidi,“ řekl o sobě Pavel Šenkapoun.

„Mám samozřejmě i jiné motivace, ale tahle zůstává tou nejsilnější a bez ní by pro mě umění postrádalo smysl. Posluchače a čtenáře někdy mate fakt, že ty moje věci jsou často temné, syrové, posmutnělé a ironické. Mají pocit, že tím chci říct, že život je nesnesitelné utrpení, nad kterým by bylo záhodno zlomit hůl. Já tím chci ale říct pravý opak. Že i v těch nejsložitějších a nejtemnějších záhybech života se ukrývá krása,“ dodal.

Informace o Pavlu Šenkapounovi jsou veřejně přístupné na internetu a v dalších médiích. Je ale něco, co nikde nenajdete a co bychom mohli „prásknout“? Samozřejmě, že je. Od Pavla Šenkapouna se to pro jeho skromnost nedovíte. Pochází totiž z rodiny Moravců, kteří se významně zapsali do české, československé a také evropské historie.

Generál František Moravec je pokládán za autora plánu operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jeho bratr Václav Moravec starší, přezdívaný „lékárník“, byl členem odbojové organizace Národní obranný svaz, která vznikla v roce 1940 jako součást vojenské organizace Obrana národa. Za odbojovou činnost na Čáslavsku byl vězení v terezínské Malé pevnosti a v německých věznicích v Griebo a Halle. Jeho syn, Václav Moravec mladší, v roce 1968 organizoval podpisovou akci proti okupaci Československa. V době normalizace byl vystaven nevybíravým útokům Státní bezpečnosti.

Ale vraťme se k čáslavskému koncertu. Ten si místní užili náramně. Poděkování patří také spolku Formanova Čáslav, který spolu se šedesáti dobrovolníky čtvrtý ročník tohoto festivalu zorganizoval. A vězte, že o čáslavském písničkáři ovlivněným protestsongy například Karla Kryla, ještě hodně uslyšíte! Jmenuje se Leo Pank Ševelpuna a přátelé mu neřeknou jinak než Šenky.