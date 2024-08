Původně to měl být pro čáslavská děvčata fotbalový svátek, ovšem z různých důvodů přibývající omluvenky dávaly tušit, že bude úspěch dát dohromady alespoň základní jedenáctku. Nakonec trenér L. Hájek napočítal dvanáct hráček, ale to jen proto, že vypomohly V. Švejdová ze Zbraslavic a odchovankyně V. Vránová, která by se snad chtěla k fotbalu zase vrátit.

Začátek byl ze strany Čáslavi velmi dobrý, a sice zejména díky aktivní E. Panýrkové. Po deseti minutách však domácí hráčky začaly vyklízet pole a nechaly plně rozvinout talent a dovednosti sparťanek.

„Ve všech směrech jsme byli horší. Soupeř předvedl velkou kvalitu. Navíc až o čtyři roky mladší holky dominovaly v rychlosti, důrazu i bojovnosti. Bylo mi trapně, že jsme nezvládli roli důstojnějšího soupeře, byť v dost oslabené sestavě,“ vyjádřil se čáslavský trenér Luboš Hájek.

Jako balzám na bolavé oči tak mohl působit aspoň čestný úspěch Čáslavi, když po dobře zahraném přímém kopu E. Panýrkové rozvlnila míčem správnou síť N. Kalinová.

„Doufám, že v nedělním mistrovském utkání v Bukovanech u Nového Boru navážeme na kvalitnější výkon z Malešova proti Trutnovu,“ přál si Luboš Hájek.